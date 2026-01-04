宜蘭女收費員遭毆原因曝！醉男竟為「5分鐘」當街開打 被警方依法送辦

記者林盈君／宜蘭報導

3日晚間6時許，宜蘭一名57歲的蔡姓路邊停車女收費員，於中山路三段附近執行公務時，突遭33歲的林姓男子攻擊，頭部被毆打釀輕微腦震盪，及四肢多處擦挫傷。警方獲報將涉案的林男帶回，據了解，林男因酒醉情緒失控，加上質疑蔡女「故意加簽收費」，他向警方辯稱自己只多停了5分鐘，不滿蔡女加簽收費用，訊後，林男被依妨害公務、傷害等罪送辦，對此，宜蘭縣政府也強烈譴責暴力行為。

林男酒醉毆打女收費員，4日被警方依法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，蔡女正在中山路三段執行公務，路邊停車前10分鐘不收費，但之後每小時收費30元，蔡女當晚就在停車格巡簽，而林男的車輛已停超過10分鐘，因此蔡女遂依照作業流程進行「加簽」。未料正準備騎車離去時，竟遭酒醉的林男出手毆打，並重擊頭部，蔡女當場倒地，附近店家見狀，急忙報警處理。

廣告 廣告

蔡女因被重擊頭部，就醫治療有輕微腦震盪及四肢擦挫傷，而醉醺醺的林男，則被警方帶回派出所。林男向警方供稱，車輛僅停了5分鐘，質疑蔡女家故意加簽收費。警方指出，林男因酒醉言詞不清，製作筆錄時幾乎語無倫次，直到4日上午才完成筆錄，訊後依法移送偵辦。對此，縣政府交通處長黃志良在臉書發文，強調「敬業認真執勤路邊停車收費的同仁，毫無防備之下受到民眾攻擊、就醫，此舉妨礙公務罪行，嚴正譴責」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

用水問題失控大暴走！基隆男狂打1999、怒嗆「砍殺謝國樑」下場曝

宜蘭女收費員遭攻擊！當街被毆「重擊頭部」釀腦震盪 縣府：譴責暴力

北市中山區民宅4樓大火！50歲婦人受困送醫 濃煙烈焰沖天畫面曝光

代墊遺產稅穫酬金？他狂噴3444萬驚覺遭詐 刑事局呼籲：100%攏是假

