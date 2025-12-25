宜蘭女童語言遲緩 專家籲家長及早發現、早期療育

語言治療師以互動遊戲進行幼兒早療。（羅東博愛醫院提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭女童瑄瑄（化名）由阿嬤帶大，直到2歲半仍未說過話，家人以為「大隻雞慢啼」，未特別在意。直到看到鄰居1歲半的孩子會叫媽媽，才驚覺3歲多的瑄瑄語言發展異常，帶她至羅東博愛醫院復健科就診，經兒童發展聯合評估，發現她不僅語言表達落後，還有走路不穩、動作遲緩等狀況，遂安排語言、物理與職能治療同步介入。

治療團隊依據瑄瑄的狀況，設計個別化訓練計畫，將治療融入遊戲，如單腳站立、跳躍、跨越障礙等活動，提升肌耐力與協調性，同時進行語言訓練，教導口腔動作與發音技巧，透過圖片、故事書引導學習。經半年努力，瑄瑄能穩定行走、配合指令，並能開口數數，讓家人深受鼓舞。

語言治療師林羽希提醒，孩子約在1歲時應能說出第一個有意義詞彙，若1歲半仍未開口，應儘早進行語言發展評估與早療介入。早期發現、早期治療能顯著改善學習與溝通能力，「大隻雞慢啼」的觀念應與時俱進。

羅東博愛醫院表示，兒童發展聯合評估中心由跨專業團隊組成，可釐清遲緩原因並提供早療與資源支持，協助孩子重新啟動發展潛能。