宜蘭女警值勤期間視訊PO網 退休警批紀律鬆散

地方中心／綜合報導

宜蘭一名女警，跨年夜值勤期間，卻視訊親友，還把畫面po上網路，被退休員警、網紅蕭湘公子抓包，還發現她在巡邏車上自拍，卻沒繫安全帶，宜蘭警分局決定懲處，並釐清女警自拍時，車子是否在行進中，再決定是否依道交條例舉發。

女警跨年夜值班，卻一手拿著話筒受理案件，另一邊和朋友視訊，還把畫面po上網，被退休員警「網紅蕭湘公子抓包」，批評勤務紀律鬆散，甚至在巡邏車上自拍，還沒繫安全帶。宜蘭分局第二組組長游聖智：「另又於值班期間，與友人進行視訊通話影像，本分局已主動掌握相關情形並展開調查，經初步了解該員確實有於執勤期間，使用手機之情形，會依警察機關強化勤務業務紀律實施要點，進行懲處。」

廣告 廣告

宜蘭女警值勤期間視訊PO網 退休警瀟湘公子批紀律鬆散

宜蘭一名女警值班期間和友人進行視訊通話（圖／民視新聞）事發在宜蘭，這位女警時常在ig上po出警校、警局工作畫面，這回把值勤畫面po上網，引發關注，宜蘭警分局也決定進行懲處。宜蘭分局第二組組長游聖智：「另未繫安全帶一事，若當時巡邏車是屬於行駛狀態，屆時會依道路交通管理處罰條例舉發，本分局秉持勿枉勿縱原則，依法依規嚴正處理，並將持續加強本分局警察人員勤務紀律。」

宜蘭女警值勤期間視訊PO網 退休警瀟湘公子批紀律鬆散

宜蘭警分局將進行懲處（圖／民視新聞）至於自拍沒繫安全帶，警方將先釐清，車輛是不是在行進中，並強調將加強人員的執勤紀律。

原文出處：宜蘭女警值勤期間視訊PO網 退休警瀟湘公子批紀律鬆散

更多民視新聞報導

暗夜震撼！03:52宜蘭發生4.4有感地震 最大震度4級

合歡山「女警小姐姐」笑了！冷到內八民眾超心疼 寄300袋薑茶送暖

神棍夫妻檔自稱「黃天祿大師」 隔空作法詐逾1500萬遭檢求處重刑

