宜蘭婦人腦死器捐7器官！救護車接力 警車開道護送

1名病患因意外事故宣判腦死，羅東聖母醫院啟動器官捐贈機制。 圖：羅東聖母醫院提供

[Newtalk新聞] 宜蘭縣一名 59 歲婦人於 12 月 1 日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經搶救於今日宣判腦死，院方指出，病患在 2011 年簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡，為尊重其遺願，今日分別捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等器官，並由警車開道送往台大、台北榮總及林口長庚醫院。

該名 59 歲婦人因意外事故重創頭部，送醫急救無效，今日宣判腦死後，由於婦人曾簽立器官捐贈同意書，為尊重病人心願遺愛人間，今日中午醫院立即啟動心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼等器官捐贈程序。

聖母醫院指出，下午 2 時第一輛救護車在警車開道下，護送心臟至台大醫院，第兩輛救護車則載送肺臟及一顆腎臟至林口長庚醫院，另一顆腎臟及肝臟、眼角膜、血管及骨骼等將送至台北榮總，為確保心肺等器官的黃金移植時間，全程均申請警車及國道警察開路。

羅東聖母醫院表示，這是一場摘除時間冗長的器官捐贈馬拉松，祈禱順利，讓病患的愛延續到另一個期待的生命，繼續開出美麗的花朵。也感謝病患的大愛和家屬的成就，更祝福所有的受贈者都能重現希望，開啟新生命篇章。

