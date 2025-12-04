宜蘭婦人腦死捐7器官 北送3醫院移植遺愛人間

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭1名59歲婦人頭部受創、遭判腦死，今天由羅東聖母醫院取下她心、肺、腎、肝等7大器官，並在警車開道下，由救護車送往北部3大醫院給需要病患，遺愛人間。

羅東聖母醫院表示，這名婦人於12月1日因跌倒，送進羅東聖母醫院急診，經治療後仍無法延續生命，今天上午宣判腦死。

羅東聖母醫院指出，因婦人在民國100年曾簽立器官捐贈同意書，並註記於健保卡。為尊重病人心願，遺愛人間，院方隨即啟動器官捐贈機制，下午分別取下她的心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等7大器官，在國道警車開道下，由救護車分別送往台大醫院、台北榮總及林口長庚醫院，成就生命大愛。（編輯：龍柏安）1141204