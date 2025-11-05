宜蘭媽祖失金、苗栗棄金？ 警方追查貓裏山金條「8月銀樓賣出」
〔記者彭健禮／苗栗報導〕宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖，今(5)日凌晨遭宵小洗劫，神像身上黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元，無巧不巧，苗栗市貓裏山公園今早竟被發現棄置500多萬元的金條及6萬多元新台幣、1萬多元人民幣；苗栗警方不敢大意，經與宜蘭警方確認，兩者無關聯，並初步掌握該批金條是8月間從南苗一家銀樓賣出，前往向業者了解中。
不少一早到貓裏山公園晨運的民眾，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，民眾懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。
市公所接獲通報，派員到場赫然發現可能是真鈔，趕緊報警，初步清點6萬多元台幣、1萬多元人民幣，此外，還有用小布袋分裝的5兩金條7塊，附台灣銀樓的保證書。
警方並在袋內發現有交易單據，由南苗一家銀樓於8月間售出，已派員前往該家銀樓查訪，進一步請業者回憶購買人。同步也請市公所調閱貓裏山公園相關監視器影像，追查棄置人身分。
