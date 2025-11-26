宜蘭子弟謝茂山獲台商磐石獎將設基金會回饋家鄉

宜蘭代縣長林茂盛恭賀冬山子弟謝茂山拿下台商磐石獎。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

經濟部中小及新創企業署舉辦第二十七屆「海外台商磐石獎」，今年共有七家海外企業獲獎，其中在越南設立「亞洲義大利門板公司」的謝茂山，成功打入歐美市場，擠進越南櫥櫃出口前十大，表現亮眼。謝茂山二十六日返鄉接受宜蘭縣政府表揚，代理縣長林茂盛肯定其為台灣中小企業爭光，並代表宜蘭之光的優秀典範。

林茂盛表示，謝茂山是宜蘭冬山鄉人，二００七年前往越南創立公司，以木材選料、貼皮、加工等一條龍生產模式，成功取得歐洲訂單，也在美國占有市場，展現台灣工藝與產業競爭力。縣府未來將持續推動投資獎勵與產業合作，期盼更多企業返鄉布局，共同提升宜蘭產業量能。

謝茂山指出，公司取名「亞洲義大利」，象徵以亞洲製造追求義大利工藝水準，首張訂單即來自義大利，是企業發展的重要起點。他感謝政府肯定，繼獲「海外創業楷模獎」後，今年再次榮獲磐石獎，深具意義，他承諾將在宜蘭設立分公司，並成立公益基金會投入社會服務，以實際行動回饋家鄉。