宜蘭孕婦校旁急產 救護員冷靜處置母子平安送醫

（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）1名孕婦昨天在宜蘭國小附近急產，3名救護人員抵達時，男嬰已呱呱墜地，評估生命跡象穩定後，立即為男嬰夾上臍帶，並抽吸口鼻分泌物和包裹保暖，平安將母子送至醫院完成任務。

宜蘭縣消防局今天表示，昨天下午近3時獲報後，立即出動宜蘭分隊高級救護技術員徐譜桓、楊常淨及中級救護技術員吳俊翰趕赴現場，抵達時孕婦站在馬路旁，男嬰已出生，幼兒園主任則在旁安撫孕婦情緒。

救護員立即上前評估，男嬰心跳約1秒3下，生命跡象穩定，孕婦也意識清楚，協助送上救護車後，為男嬰夾上臍帶，並抽吸口鼻分泌物，給予包裹保暖，將男嬰交由母親懷抱，順利將母子平安送達國立陽明交通大學附設醫院，圓滿達成急產救護任務。

徐譜桓表示，得知是急產，救護當下其實還是會緊張，直到確認男嬰洪亮的哭聲，才稍微放心，還好孕婦相當冷靜，並配合各項處置，讓救護員能夠安全完成這趟特別的任務，也希望男嬰平安、健康長大。（編輯：李亨山）1141210