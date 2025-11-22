宜蘭安心家訪 志工膚慰給關懷

鳳凰過境、水神發威，颱風為宜蘭帶來的傷口還沒復原，受創最嚴重的蘇澳鎮跟冬山鄉，一聽到下雨民眾就膽戰心驚，在這黑暗時刻，連續好幾天，慈濟人卻出現在他們家門口來發放慰問金，今天走到最後一天，兵分42條路，找來172志工幫忙，同時為居民們的心理衛生做災後建設。

男兒有淚不輕彈，但是什麼讓這位資深男子漢，憋不住眼眶潰堤，用背對的姿態、傷心垂淚。原來鳳凰颱風一個振翅，宜蘭縣的家園被大水淹得亂七八糟，想到自己委屈、想到入冬氣溫的冷，對比這一刻志工送的暖，心情像洗遍三溫暖，不哭 也難。

「你們的辛苦 我們都知道，上人也都知道。」

慈濟志工 黃國財：「今天著重在 蘇澳跟武淵，冬山的武淵 這兩個地區，全部把慰問金，今天全部發 發放完畢。」

慰問金挨家挨戶得送，上人的慰問信讀了一遍又一遍，說不完的感謝、流不完的淚，還有志工就是受災戶，不把自己擺第一，先去照顧別人的感受，更鼓勵兒子及兒子女友，用青年力來愛台灣。

志工 黃薇潔：「就是男朋友的家人邀請我，所以就來跟著一起(發放)，覺得就是很同情他們，覺得他們這樣子，就是很辛苦。」

慈濟志工 蔡麗蕙：「我們家也受損 ，那在勘災 勘查的時候就發現，我們冬山鄉受災的面積非常大，那慰問金需要這個，一個上系統 我就想到說，孩子就是很難得在家裡，他應該要來做一些，回饋鄉里的動作。」

每次國內有難，慈濟志工送愛，來的總是時候，就像寒冬裡的太陽，又暖又貼心，再多淚水也被烘乾。

