宜蘭安農溪「柯林景觀橋」明年1月完工 成溪畔新地標

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宜蘭縣安農溪自行車道沿途風光明媚，深受民眾與遊客喜愛，縣府斥資三千九百萬元執行「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫，預計一一六年一月完工，將成為溪畔新地標。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣安農溪自行車道沿途風光明媚，深受民眾與遊客喜愛，其溪流域近年來在中央、冬山與三星鄉公所、縣府等機關持續投入相關建設計畫，新建長約九十一點五公尺的「柯林景觀橋」，預計明年一月完工，將以浪漫紫塗裝亮相，可望成溪畔新地標。

安農溪在主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，為完善及串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，縣府斥資三千九百萬元執行「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫，工程於一一四年底動工，工期為三百六十八日曆天。

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新建橋梁長九十一點五公尺、寬三公尺，採用預力混凝土中空板梁橋設計，完美演繹出具現代感的拱橋意象，不僅能完善河岸遊憩系統，更將大幅提升整體觀光遊憩品質。工程預計在一一六年一月完工。

至於橋梁的命名及顏色，為尊重冬山鄉在地意見，經縣府邀集冬山鄉籍縣議員、冬山、三星鄉公所與冬山鄉代會、在地村長、社區發展協會討論達成共識：一、橋梁名稱─柯林景觀橋；二、橋梁顏色以紫色；三、另北支流分洪橋未來如有重漆需求，顏色部分建議與柯林景觀橋一致。