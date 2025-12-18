宜蘭宗教史新篇章！百年首見「蘭陽第一王船」駐駕 宜蘭八重山西關廟12/27 盛大遶境祈安活動

宜蘭宗教史新篇章！百年首見「蘭陽第一王船」駐駕，宜蘭八重山西關廟十二月廿七日盛大遶境祈安活動登場。（記者董秀雲翻攝）

▲宜蘭宗教史新篇章！百年首見「蘭陽第一王船」駐駕，宜蘭八重山西關廟十二月廿七日盛大遶境祈安活動登場。（記者董秀雲翻攝）

蘭陽平原將迎來宗教史上的里程碑！主祀玄靈高上帝關聖帝君的「宜蘭八重山西關廟」，將於今年十二月廿七日盛大舉辦「蘭陽文化迎聖船遶境」。這不僅是西關廟建廟百年以來首次迎來王船遶境，這場遶境背後，承載著一段動人的歷史。

西關廟主委陳義隆表示，此次科儀規模為近年之最，特別提醒鄉親，大法會期間親臨廟內參與點燈祈福免費，代替家屬點燈則酌收工本費一00元。

誠摯邀請各位鄉親帶著長輩與孩子，一同走入街頭參與這場殊勝的活動，跟隨關聖帝君與溫府千歲的腳步，感受百年信仰、文化陣頭的魅力，共同為宜蘭祈求平安。

一九四六年民國三十五年，剛從二戰中復甦的宜蘭，相傳當時瘟疫橫行，醫院滿是隔離病患，人心惶惶。隨後，西關廟關聖帝君指示造船，這艘載滿鹽、米與金紙的王船，巡視宜蘭舊城掃除病濁氣。當年為了不讓疫病傳給鄰里，信眾選擇在宜蘭河畔火化王船，儀式後疫情隨即平息。這份「悲憫眾生」的故事，成了老宜蘭人心中永遠的守護記憶。

西關廟管委會為了延續這份守護精神，六年前深夜驅車前往屏東東港東隆宮。這份誠意打動了東隆宮廟方，經過多年交流，最終獲得帝君旨意與東隆宮首肯，分靈賜予蘭陽地區第一艘「溫府王爺船」。廟方表示，這艘王船在完成科儀後，將永祀於西關廟中，供信眾長年參拜祈福。

此次遶境將於十二月廿七日上午八點正式出發，路線涵蓋宜蘭舊西城核心街道，並串聯五穀廟、東嶽廟、昭應宮、城隍廟、感應宮、碧霞宮、文昌宮等七座指標性宮廟，象徵信仰脈絡的完整巡禮。

重要活動期程排定： 12/18星期四： 王船開光儀式。 12/22星期一： 溫府千歲自屏東入駐。 12/23 - 12/25：誦經團祈福。 12/26 - 12/28：祈安燃燈、祈福、賜財大法會。2/27星期六： 市區遶境上午八時、王船安座上午十一時四十分。