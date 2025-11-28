宜蘭室內運動空間不足 運動公園體育館擬改建小巨蛋

宜蘭縣代理縣長林茂盛上午到宜蘭運動公園視察，因為去（2024）年興建完成的風雨籃球場不敷使用，導致籃球和匹克球等項目玩家產生衝突，因此縣政府規劃斥資4500萬元，於運動公園內興建多元運動球場，讓匹克球、羽球等項目使用。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說明，「我們去年完成的這個，在宜蘭運動公園10座的太陽能光電球場，羅東有6座的太陽能光電球場，這個都不敷使用。」

宜蘭縣體育場長陳冠宇回應，「依照去年風雨球場成功的經驗，我們希望趕辦在2026年前來進行完工。」

廣告 廣告

宜蘭室內運動、活動空間不足，不斷引發民怨，過去告五人在運動公園田徑場辦演唱會，卻受大雨影響，讓地方疾呼，縣政府盡速興建小巨蛋場館。

柔術球玩家下雨無處可去，只能使用宜蘭運動公園體育館走廊空間。縣政府為回應民眾訴求，計畫將這座已40年歷史的體育館，改建為可容納5000人的小巨蛋，預計明（2026）年向運動部爭取11億元補助。

宜蘭縣政府教育處長陳金奇指出，「我們希望未來體育館空間上，可以增加到5000席以上，那室內的空間增加，也可以增加未來使用的效益。」

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志認為，「原地的再重建可能不太夠，所以還是希望可以另外找地方再蓋。」

不過體育團體認為，即使改建體育館，室內運動空間還是不足，希望縣政府能規劃另地興建的小巨蛋，成為縣內可以容納更多人的場域。縣政府則表示，現在先以完成體育館計畫為主，是否另地興建會再研議。