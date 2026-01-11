宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火緊急廣播

財經中心／黃富溢 陳孟暄 李奇 宜蘭報導



宜蘭縣三星鄉的慈皇宮，10號發生一起火燒車事件，當時，廟方正在舉辦平安粥活動，而旁邊的停車場，一輛汽車卻突然起火燃燒，宮主發現後趕緊廣播，提醒所有車主移車，一旁熱心民眾也趕緊拿滅火器協助救火，所辛最後無人傷亡。

停車場內，一輛銀色轎車，車底突然冒出白煙，短短幾秒鐘，竄出橘紅色火光。



小火團越燒越大，車頭燒成火球，濃密黑煙不斷往上衝，整台車子幾乎被火吞噬，一旁民眾看到，趕緊拿滅火器協助救火，場面相當驚險。

廣告 廣告

到宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火自燃...大廣播「誰的車」

到宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火自燃...大廣播「誰的車」。(圖／民視財經網)

熱心協助滅火民眾 蘇宏明：「聽到廣播說，好像停車場有一些問題，我抬頭一看有冒煙，對對對，有冒煙我就覺得趕快衝出去，發現可能是火燒車，然後我就趕快大喊說，大家有誰的車先移車，旁邊有遊覽車，剛好車上有滅火器」。





事發在10號下午兩點多，宜蘭縣三星鄉慈皇宮，當時廟方正舉辦平安粥活動，吸引許多信眾前來，停車場內預估停了上百輛車，已經熄火20幾分鐘的銀色轎車，卻突然起火自燃，廟方發現後趕緊廣播，有車子燒起來了，消防人員也在獲報後趕抵現場，迅速將火勢完全撲滅。

到宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火自燃...大廣播「誰的車」

到宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火自燃...大廣播「誰的車」。(圖／民視財經網)

廟方宮主 張智聰：「拿起了麥克風，趕快立即的宣布，車牌多少，車牌多少，你的車已經自燃，請旁邊所有的車趕快移車，(後來)滅火氣拿來噴一噴，很快就熄火了」。





開心在廟會吃粥，卻碰上不明原因火燒車，地面也還可以看到燒得焦黑的痕跡，不過慶幸的是，沒人員傷亡。





原文出處：到宜蘭宮廟吃平安粥 停車場一車突起火自燃...大廣播「誰的車」

更多民視新聞報導

屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火

恐領嘸錢！宜蘭「利澤焚化廠」回饋金分配不均 議員轟：對五結鄉民不公平

快訊／板橋不明男子灑汽油自焚 波及民眾及消防隊員

