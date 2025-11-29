宜蘭家扶幸福小舖成果展 邀鄉親共襄盛舉
▲宜蘭家扶幸福小舖成果展邀請鄉親共襄盛舉。（圖：宜蘭家扶中心提供）
宜蘭家扶中心今（廿九）日及三十日，在宜蘭市新月廣場B2家樂福「圓夢舞台」，以及十二月六、七日在員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡舉辦「二O二五年度宜蘭家扶中心幸福小舖成果展」。今年展覽集結了廿七位小舖媽媽的豐碩作品，透過多元布藝創作，呈現媽媽們在手作道路上的成長與無限可能。
宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，中心長期重視家長就業與培力，盼望協助家長們建立信心、累積技能，進而提升就業能力。他也呼籲社會大眾支持小舖媽媽們的手作商品。幸福小舖提供：1.手作布物商品的設計與製作。2.專業袋包及布製品的客製化製作。3.DIY布作教學。歡迎洽詢宜蘭家扶幸福小舖 (0三)九三二-二五九一#一二二，讓這些媽媽能憑藉自己的技術與手藝，為家庭創造更穩定的生活，為孩子建構更有希望的未來。
宜蘭家扶中心自二O一O年推動「幸福小舖家長培力計畫」，協助弱勢家庭的家長進行專業車縫職能訓練及實務操作累積經驗，強化就業能力、提升家庭收入，進而有能力突破生活困境、翻轉家庭生命歷程。幸福小舖目前培力廿七位成員，活動現場將展示每位媽媽獨一無二的創作成果，作品兼具創意與實用性，蘊含滿滿手作的溫度。
今年已是連續第四年辦理成果展與免費體驗教學，期望以駐點方式讓更多民眾認識幸福小舖這項家長培力計畫。今年DIY活動的設計理念著重於「剩餘布料重生」，由於在製作布包的過程中，難免會產生一些無法再運用於成品製作的布料邊角料，長期以來也會累積不少的原布料，覺得直接丟棄實在可惜，因此，中心與媽媽們共同討論後，設計了「手繪姓名吊飾牌」的DIY活動，讓這些布料邊角料能夠獲得二次重生，轉化為獨一無二的小創作。
小惠的故事-用一針一線撐起家的力量。年輕時的小惠曾在牛仔褲店打工，對縫紉機有些基礎，卻始終沒有真正走上相關工作之路。二O二二年小女兒出生後，她因照顧需求辭去原有工作，白天從事看診接送服務、假日到夜市擺攤賣香腸，一肩扛起三名女兒的生活，只盼為孩子們撐起安穩的家。單親又必須頻繁請假照顧就讀國小四年級、一年級及幼兒園小班的三個女兒，讓小惠難以找到穩定又有彈性的工作，而幸福小舖以自由接單的模式，恰好讓她能在照顧與工作之間取得平衡；今年加入幸福小舖後，她完成三個月培訓，勇敢走出舒適圈開始接單、擺攤，在布藝創作中一點一滴累積收入，也重新看見自己的能力與價值，感到踏實、有成就，更找到被需要的認同感，成為幸福小舖不可或缺的一員。展望未來，她期盼持續精進縫紉與布藝創作，用一針一線為三個孩子織出更安定、更美好的生活。
用手藝翻轉生活，用努力換來希望。幸福小舖提供的不是施與，而是一個讓媽媽們展現才能、重建自信的機會。期盼透過這兩周的成果展現，讓社會大眾看見家長們的努力與成果，未來，幸福小舖也將持續製作客製化溫暖人心的手作品，期待更多人給予肯定與支持。
其他人也在看
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 1 天前
桃療攜手沐溫以頌缽療癒醫療人員 共同推動全民心理健康
衛生福利部桃園療養院攜手沐溫音療團隊舉辦「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」公益活動，為長期在第一線辛勤付出的醫療人員帶來一段溫柔、安放的身心休憩時光。沐溫音療團隊由具備國際專業認證的音療師組成，而頌缽音療透過缽音的低頻共振啟動副交感神經，使身心進入深層放鬆。研究亦指出可有效降低焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度。沐溫團隊期盼藉由公益服務提供醫療人員實質的支持與陪伴，透過沉穩的聲波震動，短暫抽離繁忙與壓力，重新連結自身的呼吸與內在節奏。桃療臨床心理科主任劉昀玲28日表示，精神專科醫院提供病人的精神診療與心理支持，而醫療同仁承受高度的壓力與情緒負荷，心靈需要被看見、被照顧，因此在院方支持下，臨床心理科持續推廣五心級的員工心理支持方案。此次頌缽活動即是桃療以具體行動守護同仁的重要環節，期待讓每位參與的醫護在溫柔共振的聲音包覆中安放情緒、釋放壓力，並重新獲得向前行的力量。桃療副院長李俊宏表示，感謝沐溫音療團隊提供桃療醫護同仁美好的時光，此次結緣展現跨領域攜手推動心理健康的可能性。醫療人員的健康，是病人健康的基石；全民的心理韌性，更是社會永續的重要力量。未來桃療將持續與不同領域的專業夥伴合作，讓心理台灣好新聞 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 23 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想
古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離開有那麼大的情緒，「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」 古久保健二在...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 7 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前