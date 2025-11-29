宜蘭家扶幸福小舖成果展 邀鄉親共襄盛舉

宜蘭家扶幸福小舖成果展邀請鄉親共襄盛舉。（圖：宜蘭家扶中心提供）

宜蘭家扶中心今（廿九）日及三十日，在宜蘭市新月廣場B2家樂福「圓夢舞台」，以及十二月六、七日在員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡舉辦「二O二五年度宜蘭家扶中心幸福小舖成果展」。今年展覽集結了廿七位小舖媽媽的豐碩作品，透過多元布藝創作，呈現媽媽們在手作道路上的成長與無限可能。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，中心長期重視家長就業與培力，盼望協助家長們建立信心、累積技能，進而提升就業能力。他也呼籲社會大眾支持小舖媽媽們的手作商品。幸福小舖提供：1.手作布物商品的設計與製作。2.專業袋包及布製品的客製化製作。3.DIY布作教學。歡迎洽詢宜蘭家扶幸福小舖 (0三)九三二-二五九一#一二二，讓這些媽媽能憑藉自己的技術與手藝，為家庭創造更穩定的生活，為孩子建構更有希望的未來。

宜蘭家扶中心自二O一O年推動「幸福小舖家長培力計畫」，協助弱勢家庭的家長進行專業車縫職能訓練及實務操作累積經驗，強化就業能力、提升家庭收入，進而有能力突破生活困境、翻轉家庭生命歷程。幸福小舖目前培力廿七位成員，活動現場將展示每位媽媽獨一無二的創作成果，作品兼具創意與實用性，蘊含滿滿手作的溫度。

今年已是連續第四年辦理成果展與免費體驗教學，期望以駐點方式讓更多民眾認識幸福小舖這項家長培力計畫。今年DIY活動的設計理念著重於「剩餘布料重生」，由於在製作布包的過程中，難免會產生一些無法再運用於成品製作的布料邊角料，長期以來也會累積不少的原布料，覺得直接丟棄實在可惜，因此，中心與媽媽們共同討論後，設計了「手繪姓名吊飾牌」的DIY活動，讓這些布料邊角料能夠獲得二次重生，轉化為獨一無二的小創作。

小惠的故事-用一針一線撐起家的力量。年輕時的小惠曾在牛仔褲店打工，對縫紉機有些基礎，卻始終沒有真正走上相關工作之路。二O二二年小女兒出生後，她因照顧需求辭去原有工作，白天從事看診接送服務、假日到夜市擺攤賣香腸，一肩扛起三名女兒的生活，只盼為孩子們撐起安穩的家。單親又必須頻繁請假照顧就讀國小四年級、一年級及幼兒園小班的三個女兒，讓小惠難以找到穩定又有彈性的工作，而幸福小舖以自由接單的模式，恰好讓她能在照顧與工作之間取得平衡；今年加入幸福小舖後，她完成三個月培訓，勇敢走出舒適圈開始接單、擺攤，在布藝創作中一點一滴累積收入，也重新看見自己的能力與價值，感到踏實、有成就，更找到被需要的認同感，成為幸福小舖不可或缺的一員。展望未來，她期盼持續精進縫紉與布藝創作，用一針一線為三個孩子織出更安定、更美好的生活。

用手藝翻轉生活，用努力換來希望。幸福小舖提供的不是施與，而是一個讓媽媽們展現才能、重建自信的機會。期盼透過這兩周的成果展現，讓社會大眾看見家長們的努力與成果，未來，幸福小舖也將持續製作客製化溫暖人心的手作品，期待更多人給予肯定與支持。