宜蘭家扶幸福小舖成果展 邀鄉親共襄盛舉

宜蘭家扶中心昨（廿九）日及三十日，在宜蘭市新月廣場B2家樂福「圓夢舞台」，以及十二月六、七日在員山鄉金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡舉辦「二○二五年度宜蘭家扶中心幸福小舖成果展」。今年展覽集結了廿七位小舖媽媽的豐碩作品，透過多元布藝創作，呈現媽媽們在手作道路上的成長與無限可能。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，中心長期重視家長就業與培力，盼望協助家長們建立信心、累積技能，進而提升就業能力。他也呼籲社會大眾支持小舖媽媽們的手作商品。幸福小舖提供：1.手作布物商品的設計與製作。2.專業袋包及布製品的客製化製作。3.DIY布作教學。歡迎洽詢宜蘭家扶幸福小舖（○三）九三二-二五九一#一二二，讓這些媽媽能憑藉自己的技術與手藝，為家庭創造更穩定的生活，為孩子建構更有希望的未來。