宜蘭家扶座談會 3證照達人分享獎學金如何接住夢想

宜蘭家扶中心座談會，三位證照達人分享獎學金如何接住夢想。宜蘭家扶中心主任陳錫平主持。（圖：宜蘭家扶中心提供）

在人生邁向升學或就業的關鍵轉彎處，弱勢家庭的孩子往往比同時期的孩子需要更早承擔生活現實的重量。根據家扶基金會《弱勢高三兒少生涯抉擇調查》顯示，三成弱勢高三學生因經濟因素被迫畢業即就業，更有近半數孩子曾因無力負擔學費動念放棄升學。為了不讓貧窮埋沒人才，宜蘭家扶中心今（三）日舉辦座談會，邀請三位在餐飲、電子與電機資工領域表現卓越的學子，分享他們如何運用家扶獎學金的資助，努力磨練一技之長，用證照為自己拚出未來。

宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，中心受扶助的學子，在求學追夢的路上碰到許多困難，對他們來說，升學不是理所當然的選擇，步步都要再三思量，獎助學金不僅是舒緩繳學費的壓力，更是對孩子們的一份肯定和支持。宜蘭家扶中心將在三月十四日舉辦獎學金頒獎典禮，這次預計頒發獎學金近300萬元，幫助300位學生能繼續安穩就學。邀請您成為弱勢家庭的幕後推手，幫助孩子穩定學習，協助家扶的孩子翻轉未來。「我們關心的不是報表上的數字，而是獎學金在你們學習的路上，究竟發揮了什麼作用？

現場貴賓與三位學子共同高喊口號：「以專長培養實力，陪孩子翻轉人生！」。宜蘭家扶中心呼籲，每一份獎學金的投入，都可以幫助學子以專業實力改寫家境，翻轉未來，期盼大眾一同成為這群學子的關鍵推手。

宜蘭家扶中心主任陳錫平，在座談會中與三位在不同專長領域學習的學子對談，過程中三位學子真誠袒露自己真實的生命故事，有很多的挫折、痛苦與極大生活壓力，但也同時展現出弱勢家庭孩子的韌性，在外界提供獎助金的協助下，是能夠實質的給予他們支持的力量，當面對升學與就業的關鍵轉彎處，不再因經濟壓力而折翼。

座談會開場，陳錫平主任感性提問三位學生關於「選擇」的難題。廚房裡的溫暖~阿元（高職/餐飲科）：阿元因母親罹癌需長期休養，身為家中長子的他，假日常需要到民宿打掃貼補家計。阿元分享：「雖然食材費和實習支出很大，但在廚房中認識食材、磨練刀工讓我找到自信與目標。」他在獎學金支持下，成功考取中餐與烘焙丙級證照。

目標半導體開發~小安（大學/電子工程系）：自幼受父親手機維修工作啟發，已擁有數位電子乙級等多張證照的小安，面對沉重的課業與專題。小安坦言：「實驗課與準備專題需要投入大量時間與材料費，沒辦法像別人一樣一直打工。」獎學金讓他能減少校外工讀，專注於學術研發，上大學後成績都是科排名第一，目標是成為一名半導體研發工程師。

數位實作人才~阿進（大學/電機與資訊工程系）：阿進在大學期間已累積四張丙級、數位電子乙級、儀表電子乙級，也都將成績維持在前五名。面對瞬息萬變的資工領域，阿進表示：「學習一技之長是未來的趨勢，獎學金可以讓我參與線上技術課程，取得證照。

隨後，陳錫平主任進一步探討獎學金如何轉化為實質的專業成長。 對於電子工程系的小安，主任指出電子工程極重實作，詢問獎學金後的「心態轉變」。小安感性回應，有了獎學金的支持，在實驗室磨練數百小時不再是負擔，而是一種對未來職涯的投資，讓他能更能專注地投入電晶體的專題研究。

針對資工系的阿進，主任則關心其技術廣度的拓展。阿進分享，獎學金還無法添購更高規格設備，但可以用來報名參加證照課程並取照，並維持考照一次過，就不用再花一次錢報名，期待大學畢業時可以有4張乙級證照，順利進入職場。