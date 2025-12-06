宜蘭將啟動2.8億辦理動物收容擴能及優化計畫

宜蘭縣政府宣布將自一一五年起，啟動為期五年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，共投入總經費約二億八千萬元，首年將率先以八百一十萬元辦理新建及改建工程的規劃設計工作，為後續的硬體建設奠定專業基礎。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為落實動物保護精神並提升流浪動物照護品質，宜蘭縣政府宣布將自一一五年起，啟動為期五年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」。針對已使用長達二十五年的流浪動物中途之家預訂投入總經費約二億八千萬元，分成五年進行全面改建與功能升級。首年將率先以八百一十萬元辦理新建及改建工程的規劃設計工作，為後續的硬體建設奠定專業基礎。

代理縣長林茂盛表示，動保志工是縣府推動動物保護業務最堅強的夥伴，每位志工的投入都帶來不可小覷的力量。正因公部門與民間緊密合作，動保工作才能更全面、更細膩、更具溫度。

縣府指出，未來的流浪動物中途之家將不再只是單純的收容場所，更將肩負起生命教育與動保宣導重任；透過環境綠美化與開放式互動空間的打造，形成友善、永續的動物照護體系，不僅能舒緩收容壓力，更能以教育深化飼主責任觀念。縣府強調，將持續結合民間資源、提升動物福利，讓動保理念成為社會共同的價值，攜手打造真正尊重生命的友善宜蘭。