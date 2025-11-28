宜蘭將增設多元球場 林茂盛實地視察預計明年啟動規劃 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為持續推動全民運動、營造友善運動環境，宜蘭縣政府今（28）日表示，將於宜蘭運動公園內增設多元球場設施，專供匹克球及羽球等運動使用，代理縣長林茂盛今日上午至宜蘭運動公園實地視察，並於115年度編列相關預算，預計明年啟動規劃設計。林茂盛期盼，新設場地能提供更友善、更彈性的球場環境，讓民眾從青少年到中高齡都能輕鬆參與球類活動，提升縣內體育參與率與運動風氣。

「提供兼具遮陽與避雨功能的運動場地，讓民眾即使在雨天也能安全運動與休閒，是縣政府責無旁貸的責任。」林茂盛表示，近年來匹克球運動發展蓬勃，今年9月份在宜蘭運動公園風雨球場舉辦的「2025宜蘭國際匹克球邀請賽」就吸引將近1千2百位選手參賽，其中約2百名為外籍選手；在多雨的宜蘭，新設球場也可望承接更多國內外賽事，帶動地方觀光與體育活力。

廣告 廣告

「預計於115年度啟動規劃設計，預計動工期200日曆天，預估115年底完工。」林茂盛說明，宜蘭 「風雨多元運動球場」基地選址位置，在宜蘭運動公園228紀念物旁大草坪，面積約1千5百平方公尺，場地設計兼容匹克球及羽球2項運動。其中，匹克球適合各年齡族群，有助於提升運動人口，將投入新台幣4千5百萬元經費，設置至少6面多元運動球場。

宜蘭縣府強調，縣府致力於提升縣內運動環境與生活品質，近年匹克球愛好者及相關運動人口持續成長，顯見增設風雨多元運動球場的迫切性。宜蘭運動公園以體育設施為主體，新設球場將可提供多功能運動空間，滿足不同年齡層的需求，促進全民運動風氣，打造安全、健康的運動環境。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

華東掩埋場火警煙漫下風處 花蓮縣府啟動2緊急應變機制、即時通報

華東垃圾場火警 花蓮縣府回應魏嘉彥加快去化訴求

【文章轉載請註明出處】