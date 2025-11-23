宜蘭小巨蛋啟動規劃！縣府明年2月送件 盼40年體育館華麗變身

宜蘭縣政府23日表示，已規劃將現有宜蘭運動公園體育館改建為「小巨蛋」。（吳佩蓉攝）

宜蘭版「小巨蛋」有望了！國民黨縣議員林岳賢等人長年呼籲小巨蛋計畫，終於看見實質進展。縣府今（23日）表示，已規劃將現有宜蘭運動公園體育館改建為「小巨蛋」，未來不僅能舉辦體育賽事，也能承接演唱會、國際會議等多元活動，初估經費約11億元，縣府預計於明年2月向運動部提報爭取補助，盼獲中央支持。

林岳賢日前在議會上再次強調，去年告五人返鄉開唱，即便一場晴天、一場大雨，2萬名粉絲依舊熱情不減、冒雨聽歌，顯示宜蘭人對大型室內館場的迫切需求。他表示，當時有近30位議員連署提案爭取小巨蛋，並鎖定宜蘭運動公園體育館原地重建，原本2000席的空間，經評估可提升至5000多席。

宜蘭縣政府23日表示，已規劃將現有宜蘭運動公園體育館改建為「小巨蛋」。（吳佩蓉攝）

對此，縣府教育處回應，小巨蛋初估經費為 11億元，目前已啟動規劃，預計115年2月向中央運動部正式提送計畫書申請補助。由於現有體育館是於前縣長陳定南時期興建，使用逾40年，亟待更新，縣府也安排拜會運動部長爭取支持，期盼避免案件再度「一年無聲無息」。

林岳賢指出，宜蘭多雨、颱風多，小巨蛋不僅是地方需求，更能為觀光與城市形象加值。他以告五人演唱會帶動約2億元周邊效益為例，認為「演唱會經濟能讓宜蘭越來越好」，更可做為體育賽事、展覽、國際會議等多功能場域；他呼籲代理縣長林茂盛在卸任前全力爭取，議會屆時也願意共同北上向中央請託。

林茂盛對此表態支持，表示會持續推動改建計畫，並評估擴大基地面積、將館場從2000人提升到5000人，打造「小而美、不造成日後負擔」的宜蘭小巨蛋。

此外，國民黨議員楊弘旻也指出，硬體建設之外，宜蘭體育人才眾多，卻受限於資源不足，建議縣府成立「運動局」，將教育處體健科與觀光、旅遊等職能整合，為未來體育與觀光融合發展奠定基礎。

