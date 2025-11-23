宜蘭小巨蛋相中宜運體育館就地改建 經費11億爭取中央補助
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭多雨，宜蘭縣政府爭取興建小巨蛋(多功能綜合體育館)，相中宜蘭運動公園體育館現址就地改建，新建可容納5000人室內場館。縣府教育處代理處長陳金奇今天(23日)表示，已委託建築師評估，估計要11億元，將向體育部爭取經費。
知名樂團告五人去年3月在宜蘭運動公園田徑場舉辦演唱會，活動期間遇上滂沱大雨，引發興建小巨蛋話題，2個月後，宜蘭縣議員林岳賢提案，建請縣府在宜運田徑場建小巨蛋，獲得超過25名議員聯署力挺，不過，田徑場常辦運動比賽，改建小巨蛋恐有疑慮，最終不了了之，現在預定地場址轉向宜運體育館。
林岳賢最近在議會總質詢重提此事，直指宜蘭下雨天數多，很需要小巨蛋，要求縣府教育處持續追蹤，據他了解，興建小巨蛋計畫書，將在明年2月送交體育部，宜蘭縣議會同仁一起去請託，如果小巨蛋順利催生，日後可辦演唱會、大型展覽、球類比賽。
代理縣長林茂盛回應，小巨蛋計畫可以繼續推動，依照教育處的規劃，宜運體育館拆除重建後，打造容納5000人的新場館，已安排擇日拜訪運動部長李洋，表達地方的需求。
陳金奇今天受訪時指出，縣府目前傾向將宜運體育館改建為小巨蛋，已委託建築師評估，粗估要11億元，預定明年2月造訪體育部，尋求中央補助經費，希望促成這樁美事。
