宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光
社會中心／宜蘭報導
宜蘭縣冬山鄉昨天（21日）發生一起車禍事故，杜姓男子駕駛（54歲）一輛計程車行經永和路與美和路一段62巷口時，與鄭男（19歲）駕駛的小客車發生碰撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，車禍瞬間全被監視器拍下。
警方指出，21日下午3時許，杜男駕駛營業小客車載乘客2名沿美和路一段62巷由東向西直行，與鄭男駕駛自小客車沿永和路由南往北直行，雙方行經路口發生碰撞，致2位駕駛及所附載乘客皆受傷送醫。
杜姓司機自稱行經路口時有先按了喇叭，以為對方會知道有車交會，但仍發生事故。據了解，計程車的路線上有倒三角號誌，應該要先停一下，確認有無來車後再往前行駛。
警方表示，2名駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清。警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並注意前方狀況；支道車應停讓幹道車先行；幹道車也應減速慢行注意路況，以確保行車安全。
更多三立新聞網報導
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了這件事
「仙塔律師」涉洗錢、洩密！開庭反控檢疲勞訊問 聲請勘驗偵查光碟
夏于喬父親不法吸金逾10億！違反銀行法判刑定讞 北檢今發監執行
驚悚畫面曝！特斯拉國道蛇行失控連環撞 疑駕駛恍神釀禍
其他人也在看
桃園新建公訓中心 擁美軍規格靶場
因原有設備老舊加上桃園公務員、警察人數成長，桃園市府新建公教人員訓練中心（含警察訓練中心）暨退輔會職訓中心，工程21日開工，總經費16.56億元，預計民國117年完工，警訓中心包含全台首座最新美軍輕兵器靶場規範的75公尺室內靶場。中時新聞網 ・ 12 小時前
超速罰單圖文不符 中警道歉
中華民國養豬協會理事長潘連周住在屏東，月初卻收到台中市警方寄來的超速罰單，罰單車種寫的是「自用小客車」，附圖卻是1輛機車。因他先前在非洲豬瘟期間多次批評台中市政府，友人笑稱像是「秋後算帳」。對此，台中市警方證實是烏龍罰單，已主動撤銷該罰單並向當事人致歉，同時啟動行政檢討並追究相關人員責任，也已加強內部作業程序，避免類似錯誤再度發生。中時新聞網 ・ 12 小時前
影/搶命瞬間！基隆48歲騎士「捲車底」 路人衝前抬車救人
基隆市西定國小前發生小客車、機車擦撞事故，48歲機車騎士一度被捲進小客車車底，有熱心民眾上前與20歲小客車駕駛合力抬車救人，所幸騎士意識尚清楚，緊急送醫後無生命危險。中天新聞網 ・ 1 天前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 5 小時前
遭校方提告、社會局重罰！賓賓哥鞠躬道歉：會好好檢討
網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分到台中某國中參與魔術師王元照的演講，甚至開啟直播，引起爭議，台中市長盧秀燕重批行為白目、宣布台中永不錄用倆人，而針對相關爭議，賓賓哥也於稍早發布聲明鞠躬道歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／杜拜航展墜機事故！印度國產戰機墜毀「飛官殉職」 疑早有漏油問題？當局駁斥：假訊息！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜杜拜航空展週五（21日）下午發生墜機意外。一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）戰機，於台灣時間晚間6點10分左右失事...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
日本新政府宣布21.3萬億日元刺激經濟計劃
日本新政府宣布一項21.3萬億日元（約合1170億歐元）的經濟振興計劃。首相高市早苗周五辯護說，盡管該國面臨巨額負債，新舉債仍是「負責任的」。她同時強調，希望減少債務。德國之聲 ・ 17 小時前
〈熱門股〉沛亨光纖業務報捷 逆勢周漲5%
IC 設計業者沛亨 (6291-TW) 本周四參與櫃買業績發表會，會中釋出樂觀展望，尤其光纖業務受惠各大 CSP 積極擴大資本支出，目前稼動率已滿載，正積極擴充產能，隔日無懼大盤一度重挫千點，仍逆勢攻上漲停板，單週漲幅達 4.68%鉅亨網 ・ 4 小時前
嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔
毒品唾液快篩20日全面上路，嘉義市警方當晚即查獲首起快篩陽性毒駕案件。一名未打方向燈的機車騎士劉姓男子眼神渙散、應答遲鈍，疑似吸食毒品，經現場快篩後呈現二級毒品陽性反應，警方隨即依法將其帶回派出所偵辦。中天新聞網 ・ 5 小時前
自己當頭家／斜槓當老闆 女星自立門戶旗下都大咖
將與老公邱澤在本週五（28日）舉辦婚宴的許瑋甯，除了籌備婚事、照顧3個月大的寶貝兒子，同時間要排練並宣傳舞台劇，忙得不可開交，如今傳出她自組公司，邀來曾是蕭敬騰團隊的夥伴來掌管經紀事務，其實圈內女強人不只她一位，包括張鈞甯、 楊冪及周迅，都在職場上獨當一面。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
2025彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖會香祈福
2025彰化縣媽祖祈福文化節今(21)日在社頭枋橋頭天門宮正式揭幕，今年適逢天門宮建廟270週年，縣內13座媽祖宮廟齊聚會香，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮，場面盛大。縣長王惠美與各宮廟代表共同祈願地方安康，展現彰化在地深厚的宗教文化。全國廣播 ・ 1 天前
彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚祈福
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣媽祖祈福文化節21日在社頭枋橋頭天門宮登場，適逢爐主宮廟-社頭枋橋頭天門宮建廟270週年，彰化縣13間媽祖宮廟，齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表...自立晚報 ・ 9 小時前
阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了
屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國道1號大貨車猛撞護欄 「副駕拋飛身亡」現場驚悚
國道警方表示，當時這輛由25歲吳姓男子駕駛的大貨車，行經中線車道期間疑似突然失控，車輛衝向右側，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困駕駛座，經消防人員破壞車體後救出，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院，所幸目前生命跡象穩定。副駕駛為3...CTWANT ・ 11 小時前
假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員
台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。自由時報 ・ 5 小時前
北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項
台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。自由時報 ・ 5 小時前
國1新竹段小貨車輪胎脫落釀「4車連環撞」 64歲大貨車司機受困OHCA不治
新竹市消防局於21日14時56分接獲報案，指出國道1號南下107.3公里處發生4車追撞事故，疑似有人受困。消防人員在15時1分抵達現場，發現由王姓男子（58年次）駕駛的小貨車疑似機件故障，左後輪整個脫落彈飛，後方遊覽車閃避不及直接遭砸中。後方緊跟的營業大貨車與自用大貨車亦...CTWANT ・ 6 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 6 小時前
影／取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近來毒駕事故頻傳，政府展現零容忍態度，行政院指示相關部會增修唾液毒品快篩檢互傳媒 ・ 5 小時前
國一大雅段貨車失控自撞護欄成廢鐵 副駕被拋飛撞邊坡一死一傷
國道1號北上175.9公里大雅路段昨深夜發生一起死亡車禍，一輛營業大貨車不明原因失控自撞外側護欄及隔音牆，造成副駕駛被拋出車外撞擊邊坡當場死亡，駕駛則受困車內，經搶救後送醫。事故佔用外側車道，導致北上路段一度回堵約1公里。鏡報 ・ 6 小時前