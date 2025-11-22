宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／宜蘭報導

計程車卡在水溝，小客車墜入水田中。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣冬山鄉昨天（21日）發生一起車禍事故，杜姓男子駕駛（54歲）一輛計程車行經永和路與美和路一段62巷口時，與鄭男（19歲）駕駛的小客車發生碰撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，車禍瞬間全被監視器拍下。

警方指出，21日下午3時許，杜男駕駛營業小客車載乘客2名沿美和路一段62巷由東向西直行，與鄭男駕駛自小客車沿永和路由南往北直行，雙方行經路口發生碰撞，致2位駕駛及所附載乘客皆受傷送醫。

杜姓司機自稱行經路口時有先按了喇叭，以為對方會知道有車交會，但仍發生事故。據了解，計程車的路線上有倒三角號誌，應該要先停一下，確認有無來車後再往前行駛。

警方獲報到場處理事故。（圖／翻攝畫面）

警方表示，2名駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清。警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並注意前方狀況；支道車應停讓幹道車先行；幹道車也應減速慢行注意路況，以確保行車安全。

