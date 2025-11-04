宜蘭山坡遭倒廢棄物 檢追凶手

冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，宜蘭地檢署檢察官率領司法警察，會同縣環保局人員前往現場會勘採證，積極蒐集相關事證，追查幕後不法人士。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，且塑膠製品已被處理成碎片。宜蘭地檢署檢察官四日率領司法警察，會同宜蘭縣環保局人員前往現場會勘採證，積極蒐集相關事證，追查幕後不法人士。

此處私有山坡地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，地主於三日前往現場時發現入口處的鐵門遭破壞，且鐵門旁的兩顆大樹樹幹明顯被鋸斷，地主懷疑有人為讓載運廢棄物的貨車順利進入，刻意鋸斷樹幹。現場山坡地被人傾倒太空包，許多太空包已破損不堪，大量塑膠等生活廢棄物遍布山坡。

宜蘭地檢署表示，地檢署除於三日指派檢察官指揮宜蘭縣警察局刑事警察大隊及羅東分局組成專案小組，深入追查。檢察官並於四日上午率領司法警察，會同宜蘭縣環保局人員前往現場會勘採證，積極蒐集相關事證，追查幕後不法人士。

地檢署嚴正表示，凡未領有廢棄物清除、處理許可文件，或未依許可內容貯存、清除、處理廢棄物者，均涉嫌違反《廢棄物清理法》第四十六條規定，將處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。且除刑事責任外，行為人亦須負擔高額廢棄物清除與環境復原費用，得不償失。