宜蘭山坡遭倒數10噸廢棄物

宜蘭冬山鄉三清宮下方一處農地被倒滿數十噸垃圾。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處山坡地，近日遭不肖業者偷倒數十噸疑似事業廢棄物，現場堆滿碎塑膠殘料、臭氣瀰漫。由於下方緊鄰農業灌溉用的小埤湖，地方憂心毒物滲入土壤、汙染水源，影響農作安全。宜蘭縣政府環保局三日下午派員會勘，追查廢棄物來源，不排除與先前遭起訴的「環保蟑螂」集團有關。

據了解，該處約五千坪的山坡地屬農牧用地，黃姓地主原本想整地種植生薑，並以鐵門封鎖入口，不料二日日下午巡視時，驚見鐵門遭破壞，大貨車疑趁夜開入偷倒太空包裝塑膠碎料。研判為業者為逃避焚化或處理費用，私自傾倒以節省成本，估計數量達數十噸。冬山鄉代表蔡東海痛批「這些環保蟑螂根本沒在怕！」並擔心雨水沖刷後，廢料中的有害物質將流入小埤湖，危及冬山大進休閒農業區所文旦和茶業等農產品也會讓周邊環境受到重金屬或化學物品傷害。

環保局指出，近年外縣市業者多次將廢棄物非法運入宜蘭傾倒，去年也曾在多地查獲上千噸廢料，源頭來自新北，已有二人遭起訴。此次事件疑為相同手法重現，縣府將依《廢棄物清理法》嚴查，最高可處五佰萬元罰鍰並移送法辦，強調「絕不容許環境犯罪死灰復燃」。