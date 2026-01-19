宜蘭山老鼠假種瓜真盜木！蘭陽溪床埋「紅檜等貴重林木143支」遭逮

本案查扣貴重林木143支，總重量約17公噸，市值超過500萬元。 圖：宜蘭地方檢察署/提供

[Newtalk新聞] 宜蘭蘭陽溪流域驚爆「山老鼠」集團長期盜取國有林木。犯罪集團假借承租河川地種植西瓜，實際上將漂流河床的紅檜、扁柏等貴重林木掩埋於田地下，伺機挖出變賣。檢警共起出紅檜等貴重林木143支，市值粗估超過500萬元新台幣。

宜蘭地檢署指出，宜蘭有不法集團透過他人名義向水利署申請取得省道台7甲線沿線的蘭陽溪河川地使用權，表面從事西瓜等農作物栽種，實則在颱風季後僱用怪手，將漂流至河床的紅檜等貴重林木埋藏於西瓜田下，藉此規避查緝，再伺機取走變賣。

林業及自然保育署宜蘭分署在113年8月颱風季後，發現多起國有貴重林木遭侵占情形，並察覺部分承租河床的農業使用者，疑將林木埋藏於河床及田地下。林務人員前往勘查取回時，甚至遭集團成員以「土地已承租」為由強勢阻撓人員進入。

檢警調查發現，負責操作怪手的石姓男子，疑私自取走先前掩埋的紅檜變賣，引發成員劉、謝二人不滿。謝姓主嫌隨即夥同同夥，將石男強行帶往宜蘭市某處拘禁、毆打，並恐嚇索討36萬元。石男多次求饒後，被迫同意賠償17萬餘元才獲釋，隨後向警方報案，意外揭露整個犯罪集團運作模式。

檢察官掌握線索後，於114年9月底發動大規模搜索拘提行動，並出動霹靂小組協助，成功瓦解盤踞蘭陽溪流域的犯罪集團。本案共查扣紅檜、扁柏等貴重林木143支，總重量約17公噸，市值估計超過新台幣500萬元，相關林木已全數由林業及自然保育署宜蘭分署取回。

宜蘭地檢署表示，劉、謝等18名被告涉犯加重竊取森林主產物、侵占漂流物、恐嚇取財、私行拘禁及搬運贓物等罪嫌，已依法提起公訴，未來將持續嚴辦國土犯罪，守護國有山林資源。

