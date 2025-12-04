宜蘭工地挖出「古沉船」？初判結果曝光 5日再邀學者現勘

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，意外挖出一批外型疑似「古沉船」遺跡的木質構件。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，2日下午意外挖出一批外型疑似「古沉船」遺跡的木質構件，經宜蘭縣府文化局初步判定，應該為早期漂流木，後經人為加工成用途不明之構造物，而非沉船；但為求慎重，縣府明（5日）將再邀集考古遺址家學者進行現場勘查鑑定。

工地挖出木構件 真的是古沉船？

縣府表示，2日下午4點接獲通報後，文化局3日上午10點便會同縣府建設處共同會勘，同時向縣內2位文資委員及雲科大建築系教授請益相關專業意見。初步分析指出，該木質構件應為早期漂流木後經人為加工成用途不明之構造物。

初判為漂流木 判斷依據在哪裡？

根據史料紀載，頭城頭尾港渡船口在1883年便因嚴重淤積而修改航道，加上清朝船隻多使用樟木，日本人1915年後才開始砍伐太平山的檜木，故推測該木質構件不太可能是沉船遺跡。

將如何保存？ 未來用途是什麼？

但為求謹慎，縣府將規劃於5日上午邀集考古遺址家學者進行現場勘查鑑定；另規劃運回縣立蘭陽博物館保存，後續將視鑑定結果研擬保存或研究作業。

