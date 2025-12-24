宜蘭工地疑挖出考古遺址「通案不停工」 文史團體怒批：不演了

宜蘭縣頭城鎮一建築工地挖出不明木質構件，疑似古代人工遺物。（宜蘭縣文化協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城鎮一建築工地挖出不明木質構件，疑似古代人工遺物。縣府文化局初期判定僅為「漂流木」，未依法停工遭宜蘭縣文化協會怒批荒謬。今（24日）文化局召開審議會討論木構件與施工監看授權，但以「文資委員拒絕開放」為由拒絕媒體旁聽。此外，也有文史團體批評縣府提出「通案不停工」，是連演都不演了！

據了解，審議會本身並非完全封閉，民眾可申請旁聽並表達意見，但須事先登記、遵守嚴格規範。此設計兼顧資訊公開、民眾參與與會議秩序，避免干擾審議過程。

宜蘭縣頭城鎮一建築工地挖出不明木質構件，疑似古代人工遺物。（宜蘭縣文化協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣文化協會指出，木構件於2日被民眾發現時，文化局僅透過照片詢問專家，判定「漂流木」，未立即停工，直至文化團體及媒體施壓，縣府才暫停施工，並將木構件移置安全處保存，避免曝曬與破壞。

協會批評，縣府行政怠惰與程序缺失，可能破壞原始脈絡，增加後續研究困難。

暗坑文化工作室日前在臉書張貼「宜蘭縣考古遺址審議會」12月24日的議程，議程中第一案是日前引發爭議的木構件，第二案是建請審議會授權縣府，未來倘遇開發行為涉依《文資法》第57條第2項辦理現勘後之結論為「變更施工方式或工程配置後未有下挖行為或考古施工監看」之情事，未有破壞考古遺址之虞，以通案形式同意開發單位先行復工，並依現勘結論辦理後續。

暗坑文化工作室批評，宜蘭縣政府不演了，要求未來挖到考古遺址免停工，指縣府作為「真的讓人震驚！」縣府提出「通案不停工」的要求，等於未來宜蘭縣所有的建築物工地就算挖出考古遺址，只要現勘說出「這是漂流木」就可以繼續挖，連演都不演了？

宜蘭縣政府文化局以「文資委員拒絕開放」為由拒絕媒體旁聽。（吳佩蓉攝）

今天下午2時縣府在中興文創園區舉辦宜蘭縣考古遺址審議會114年度第2次會議，但縣府與「文資委員拒絕開放」，拒絕媒體旁聽。對於今日議程過程與結果，文化局尚未對外界說明。

