宜蘭市中山、宜蘭國小規劃地下停車場

（記者卓羽榛臺北報導）宜蘭市中山、宜蘭國小地處市中心商業區旁，並鄰近宜蘭火車站、𠲍𠲍噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高，現況周邊停車場雖可收納停車需求，惟考量未來鐵路高架及宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路建設及都市長期發展需求，該區域即為宜蘭市發展之樞紐，停車供給將面臨極大考驗，實有規劃開闢地下停車場之需要。



本案預計利用中山、宜蘭國小間之操場用地(約6,000平方公尺)規劃設置地下二層停車場，預估可提供360席汽車停車空間，並於115-116年辦理規劃設計完成後，於116年爭取經費後，另預計於116年底辦理工程施作，工程經費預計為7億元，以因應未來鐵路高架開發及都市發展衍生之停車需求。



本計畫預期可因應現有及未來之停車需求，一併整合中山國小及宜蘭國小家長接送之需求，改善尖峰周邊道路交通壅塞情形，並經由停車場屋面與校園內通道與周邊巷弄併同整理，共同打造社區與校園間通學廊道，以提升周邊交通及停車空間服務品質。





