宜蘭市元旦升旗送好禮 陳美玲市長歡迎鄉親共襄盛舉

▲宜蘭市地方各界參加元旦升旗典禮記者會人員大合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市元旦升旗典禮將擴大舉行，宜蘭市長陳美玲23日召開記者會，邀請全市里長等民意代表共同迎接新年新氣象，今年特色除了前來參加升旗民眾可獲得百元市集兌換券及雨傘宣導品兌換券，現場並安排有舞台表演及特色美食等熱鬧市集，歡迎鄉親民眾前來共襄盛舉。

▲陳美玲市長展示元旦升旗贈送的百元市集券及宣導品兌換券。

為迎接2026年到來，宜蘭市公所訂於115年1月1日（星期四）上午7時30分至10時，於宜蘭市公所後方市民之森廣場，舉辦「2026年宜蘭市公所元旦升旗典禮暨表演活動」，邀請市民朋友齊聚一堂，在充滿溫馨與希望的氛圍中開啟新年的第一天。

▲市長陳美玲表示宣導品是一把實用的祝福雨傘。

活動當天將限量發放市集兌換券及宣導品兌換券，其中市集兌換券面額為新臺幣100元，可於現場指定市集攤位使用；宣導品兌換券則可於升旗完畢後兌領一把紀念傘，象徵「一把傘，一份祝福」，陪伴市民守護幸福平安。兌換券將於當日上午7時30分起，於市民之森廣場旁人行道進行發放，數量約1,100張，限量提供，發完為止。

▲陳美玲市長陪同到場各里長參觀將在市集展售的特色美食。

活動將於上午7時50分由宜蘭在地團隊呈現「旗陣鼓舞」揭開序幕，以整齊有力的旗陣與鼓舞演出，展現力與美的結合，傳達對土地的熱愛與對未來的期許。升旗典禮特別邀請來自南澳的碧候國小合唱團領唱國歌，該團隊長年投入本土文化傳唱，曾遠赴美國以動人歌聲感動僑胞，並榮獲全國師生鄉土歌謠競賽特優肯定。孩子們純淨真摯的歌聲，承載著家鄉的故事與溫度，也象徵新年新的希望。

▲升旗典禮表演的精彩舞蹈。

隨後舞台活動接續登場，包含延平社區鼓舞樂齡團的銀髮活力、女團啦啦隊動感舞蹈，以及雨傘轉球特技呈現傳統技藝的創新風貌。宜蘭在地電子提琴手簡伯廷也將帶來悠揚且扣人心弦的音樂演出；國舞「鐵扇中國舞」則展現剛柔並濟的藝術之美

活動壓軸為精彩特技表演，集結變臉、缸壇、鐵環及椅子頂技等經典節目，為活動推向高潮。除舞台演出外，現場特別規劃多元主題市集，匯集在地特色美食、創意手作及優質小農攤位，展現宜蘭豐富的產物與活力。

▲典禮現場也有罕見的特技表演。

宜蘭市長陳美玲表示，元旦升旗活動結合在地文化與多元表演，期盼市民在新年第一天感受宜蘭的溫度與幸福。宜蘭市公所誠摯邀請市民朋友踴躍參加，共同迎接2026年的到來，為幸福宜市迎向嶄新未來。(照片記者林明益翻攝)

