▲宜蘭市公所推環保減碳，東門觀光夜市接力發放夜市抵用券。（圖：宜蘭市公所提供）

為響應環保減碳政策，宜蘭市公所繼今年十月份於傳統市場推出「減碳加碼券」活動獲得熱烈回響後，再接再厲，由東門觀光夜市接棒辦理「減碳愛地球 夜市抵用券」活動。此活動將於十一月廿一日星期五及十一月廿二日星期六晚間十八時登場，民眾只要出示自備環保購物袋、環保餐具或環保杯等環保用品，即可獲得價值新臺幣200元的夜市抵用券。每場次限量600份，兩日共發放1200份，邀請民眾響應綠色消費，逛夜市也能兼顧環保。東門觀光夜市和睦路靠新興路段，十一月廿一、廿二日，晚間十八時至發完為止。

「減碳愛地球 夜市抵用券」活動詳情及領取辦法，請上Facebook搜尋「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」粉絲專頁查詢。宜蘭市公所誠摯邀請民眾踴躍參與，一起以實際行動守護地球，推動低碳生活。

宜蘭市長陳美玲表示，十月份於傳統市場舉辦減碳加碼券活動已圓滿落幕，場場爆滿，活動吸引超過三千人次進入市場，不僅成功帶動市場買氣，也讓更多民眾養成自備環保購物袋的減碳習慣。為延續減碳理念，將活動移師至人氣旺盛的東門觀光夜市作為推廣據點，希望能進一步提升消費者環保意識，鼓勵消費者使用環保袋、環保杯及環保餐具，減少一次性塑膠袋與免洗餐具的使用。

陳美玲市長強調，環保不僅是一種理念，更是一種生活實踐。日常消費從自備環保用品做起，人人都能為地球盡一份心力。期盼藉由此次活動達到消費者、商家、地球三贏的目的，讓減碳精神能持續發酵，使宜蘭成為永續宜居的城市。