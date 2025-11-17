宜蘭市公所推環保減碳 東門觀光夜市接力發放夜市抵用券

宜蘭市東門觀光夜市接棒辦理「減碳愛地球、夜市抵用券」活動，將於二十一、二十二日晚間六時登場，民眾只要出示自備環保購物袋、環保餐具或環保杯等環保用品，即可獲得價值二百元的夜市抵用券。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為響應環保減碳政策，宜蘭市公所繼今年十月份於傳統市場推出「減碳加碼券」活動獲得熱烈回響後，再接再厲，由東門觀光夜市接棒辦理「減碳愛地球、夜市抵用券」活動。此次活動將於二十一、二十二日晚間六時登場，民眾只要出示自備環保購物袋、環保餐具或環保杯等環保用品，即可獲得價值新臺幣二百元的夜市抵用券。每場次限量六百份，兩日共發放一千二百份，邀請民眾響應綠色消費，逛夜市也能兼顧環保。

市長陳美玲表示，十月份於傳統市場舉辦減碳加碼券活動已圓滿落幕，場場爆滿，活動吸引超過三千人次進入市場，不僅成功帶動市場買氣，也讓更多民眾養成自備環保購物袋的減碳習慣。為延續減碳理念，將活動移師至人氣旺盛的東門觀光夜市作為推廣據點，希望能進一步提升消費者環保意識，鼓勵消費者使用環保袋、環保杯及環保餐具，減少一次性塑膠袋與免洗餐具的使用。

陳美玲強調，環保不僅是一種理念，更是一種生活實踐。日常消費從自備環保用品做起，人人都能為地球盡一份心力。期盼藉由此次活動達到消費者、商家、地球三贏的目的，讓減碳精神能持續發酵，使宜蘭成為永續宜居的城市。