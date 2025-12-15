宜蘭市出生地掛首面競選看板 林國漳：不忘基層艱辛

（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）民進黨宜蘭縣長提名人林國漳今天在宜蘭市北門口懸掛首面競選看板。他說，選擇從出生、成長地出發，是因始終記得基層艱辛，也更清楚政治若要有意義，必須回應弱勢，回歸人民日常。

林國漳透過新聞稿指出，他在走訪地方時，遇見兒時租屋處的房東蔡清滿，蔡清滿一眼認出他，開心地拉著他的手表示支持，並主動提出願意讓看板掛在自家外牆，直言「這是我第1次讓政治人物把看板掛在我這裡」。

林國漳說，他成長於並不寬裕家庭，童年時期家人向蔡清滿租屋，長年受到房東照顧與體諒，蔡清滿為人和藹、良善，讓他至今難忘。蔡清滿也說，林國漳從小很認真，也很懂事，看到林國漳願意選擇挺身而出為宜蘭做事，真心替林國漳高興，也願意支持。

林國漳表示，首面競選看板掛在出生地，不只是情感上回望，更是提醒自己不忘初衷、不忘來時路，要保持謙卑並堅持公義，持續把資源送到真正需要的地方。（編輯：陳仁華）1141215