宜蘭市新春揮毫贈春聯暨文創市集 7日登場

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市公所將於七日在市立圖書館廣場舉辦「馬年福安－新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，邀請市民朋友在春風與筆墨交織的節慶氛圍中，迎接嶄新的一年。

此次活動以「馬年福安」為主題，象徵奔馳向前的力量與新春的希望，結合傳統書法藝術與當代文創能量，讓春聯從年節裝飾昇華為承載祝願的文化風景。將邀請金同春書會書法老師現場揮毫，寫下對新年的祝福與期許並免費贈送春聯予民眾，為家家戶戶添上專屬的吉祥年味。書寫之外，佛光大學與繕印本舖也將帶來版畫年畫與絹版拓印創作，邀請民眾親手留下屬於自己的新春印記。活動現場同時安排深受孩子喜愛的「捲捲姐姐說故事」，以溫柔生動的語調，引領孩子走進想像的世界，讓笑聲在書香之間流動，為新年留下明亮而溫馨的童年片段。

七日同步登場的「心動文創市集」，集結文創手作、視覺藝術、創意食飲與餐車等共四十一攤特色攤位，從細緻的手作設計、富含生活溫度的藝術創作，到香氣四溢的美食飲品，交織出層次豐富的春日市集風景，將年節的喜悅化為生活中的美好收藏。