宜蘭市新生地區重劃啟動！1.27 億打造親水永續新生活

宜蘭市區發展再添利多，縣政府推動「宜蘭市地重劃（新生地區）」計畫，總經費約1.2756億元，以「生態宜居、永續發展」為核心，預計於117年完成土地登記並發給權狀，打造結合防洪、綠意與生活機能的現代化住宅新聚落。代理縣長林茂盛表示，該計畫將串聯水岸綠廊，盼成為具有調適能力的韌性社區示範基地。

縣府地政處說明，市地重劃草案自114年啟動相關法規與行政作業，內政部已於12月5日審查通過，115年將開說明會，說明地上物查估拆遷補償及重劃工程施工等，116年規劃土地分配、登記及點交，117年財務結算及成果報告，期程規劃明確，展現縣府推動市地重劃、提升城市品質的決心。

為讓重劃作業更周延，縣府由地政處統籌，整合農業、民政、水資源、都市計畫、建設、交通等多個局處，同時攜手宜蘭市公所及水利相關單位，從防洪、生態到生活需求同步考量，確保規劃貼近地方實際。

重劃區位於宜蘭河沿岸，東至大福路二段、西至充館圳水門，是個類三角形的區廓，面積約1.26公頃，建蔽率不得大於60％、容積率不得大於180％，可建築用地約8900平方公尺、公共設施用地約3750平方公尺；將規劃以住宅區為主，透過土地整理，改善道路、綠地配置，讓土地利用更有效率、環境更友善。

地政處長李先智指出，該計畫開發總經費約1.2756億元，將於115至116年編列基金預算，其中，工程費7174萬元與重劃費4615萬元同步推進。重劃效益包括重整零碎土地，提升利用效益，無償取得公共設施用地，節省公帑完善公共設施，提升居住與防災品質。

在環境設計上，重劃區特別納入「與水共生」概念，規劃地下滯洪池提升防洪能力，並沿河岸設置綠帶空間，串聯周邊河濱公園與學校，營造兼具休憩、防災與生態教育功能的生活環境。

林茂盛強調，市地重劃不僅是土地整理工程，更是為市民打造安全、舒適的新家園。未來將持續公開資訊、傾聽地方意見，讓宜蘭市在發展中保有自然韌性，朝向真正宜居的永續城市穩健前行。

