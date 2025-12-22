宜蘭市民代表會主席補選 吳建基高票當選主席

▲吳建基補選扶正宜蘭市民代表會主席。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市民代表會22日上午補選主席職務，原代理主席一職的吳建基副主席獲得壓倒性選票，以12票比3票擊敗對手當選主席，宜蘭市長陳美玲在第一時間到場張貼「眾望所歸」紅紙祝賀。

▲宜蘭市長陳美玲到場祝賀吳建基高票當選主席。

宜蘭市民代表會前主席林智勇因涉嫌製造假車禍、借牌投標及採購弊案等多案不法，其中假車禍法院判刑確定遭到停職，市代表會依法辦理補選，並於今日在縣府派員監督由現有15位代表公開記名投票，結果吳建基獲得13票，林飛身代表獲得3票。

吳建基為人踏實，長期熱心地方公益事務，擔任宜蘭縣成功獅子會創會長、宜蘭市進士鎮安廟主任委員、宜蘭警友會社會服務委員會副主委等多項職務，並曾任二屆宜蘭市南橋里里長及連任四屆市民代表，三年前當選第22屆代表會副主席，如今再補選當選為主席，各界給予高度評價與肯定。

▲宜蘭市民代表會主席補選投開票過程平和順利。

吳建基代理主席獲補選扶正，宜蘭市長陳美玲在開票結果隨即帶領公所團隊到市代表會祝賀，並頒貼「眾望所歸」紅榜，吳建基主席也同時宣誓就職，任期到115年12月25日。(照片記者林明益翻攝)