宜蘭市民代表會副主席補選 市代林柏男高票當選

▲宜蘭市長陳美玲紅榜祝賀林柏男代表(中)補選上副主席，右為吳建基主席。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市民代表會第22屆副主席職務補選12日上午在劇烈競爭下產生，選舉投票結果八票對七票，由林柏男代表以一票之差險勝對手黃議賢代表，林柏男當選補選本屆副主席剩有11個月餘任期，將做到今年12月25日止。

宜蘭市民代表會前主席林智勇因涉嫌製造假車禍、借牌投標及採購弊案等多案不法遭判刑解職，去年12月22日補選主席職務由代理主席的副主席吳建基當選扶正，而吳建基原副主席遺缺經報縣府同意辦理補選，並於12日舉行補選副主席職務，由現有15位代表公開記名投票，原一度被看好的黃議賢代表卻意外落選，讓人錯愕。

▲市代會副主席補選八比七開票結果。

無黨籍的林柏男是宜蘭市三連霸市民代表，今日補選當選副主席一職，宜蘭市長陳美玲在第一時間到代表會現場張貼「眾望所歸」紅紙祝賀。

據了解，先前市代會主席補選就有人勸進林柏男參選，因剩餘任期不長而考慮要於下屆再出馬，詎料副主席補選卻突然宣布要參選，使一度與吳建基主席要搭配選副主席且被看好的國民黨籍市代黃議賢備受壓力，果然競選期間有原先允諾的代表「跑票」，造成黃議賢最後以一票差微飲恨。(照片記者林明益翻攝)