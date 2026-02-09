宜蘭市深夜民宅火警 2男受困救出無生命跡象

宜蘭市延平路三層樓透天厝大火，消防救出２名男子命危，送醫救治。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

八日晚近九時，宜蘭市延平路一處民宅發生火警，由於火勢延燒迅速，並傳出有人受困，消防局獲報後，立即派遣人車前往救援。現場有兩名自行逃出之民眾未受傷；警消先在一樓救出一名男性民眾OHCA，送往陽大附醫救治，十時十三分於災害現場三樓尋獲一名男性民眾OHCA，送往陽大附醫救治；火勢於十時三十三分撲滅。

宜蘭縣消防局於八日晚八時五十一分獲報稱，宜蘭市延平路（宜蘭高商附近）一處RC三層建築民宅發生火警有人受困，即出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東分隊救災人車前往救援，警消到場，已二名自行逃出之民眾未受傷，消防人員刻正搶救中。

警消人員於九時二十五分於災害現場一樓發現一名男性身障者，疑因行動不便、逃生困難，發現時已無生命跡象，送往陽大附醫救治；疑似尚有一名民眾受困，消防人員搜索中。

十時十三分再於災害現場三樓尋獲一名男性民眾OHCA，送往陽大附醫救治。

火警的三層建築民宅因火勢猛烈，連鐵捲門都燒紅，附近有居民表示，疑似聽到砰砰的爆炸聲響。