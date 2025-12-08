宜蘭市精華地段啟動社宅工程 417戶預計2029完工

宜蘭縣第2處社會住宅「坤門安居」今（8日）在宜蘭市新月廣場旁動工。（模擬圖由國家住都中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣第2處社會住宅「坤門安居」今（8日）在宜蘭市新月廣場旁動工。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第2處社會住宅「坤門安居」今（8日）在宜蘭市新月廣場旁動工。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第2處社會住宅「坤門安居」今（8日）在宜蘭市新月廣場旁動工，總工程經費逾26.7億元，將興建417戶住宅單元及11間店鋪，預計2029年完工。代理縣長林茂盛表示，社宅將採只租不售方式，租金約為周邊中古屋的八成，降低青年與經濟弱勢族群租屋負擔，持續落實安居樂業的目標。

「坤門安居」動土典禮由內政部次長吳堂安、林茂盛共同主持，多位中央與地方官員出席祈福工程順利。國家住宅及都市更新中心表示，「坤門安居」為宜蘭縣規劃的第2處社宅，繼羅東鎮「倉前安居」395戶之後，總體規劃提供逾800戶社宅，基地鄰近新月廣場、宜蘭演藝廳及市場，生活機能完善，交通便利。

吳堂安指出，社宅從都市計畫到施工每一階段都不易，期盼「坤門安居」落成後，能為青年及各族群提供安全、友善的居住環境。內政部亦將透過租金補貼、包租代管及老宅延壽等政策，支持地方居住系統完善。

林茂盛表示，縣府將全力協助建照核發與使用執照審查等行政流程，確保工程如期完工。他強調，社宅落成將幫助青年減輕租屋壓力，促進成家立業，也有助改善少子化問題。

社宅建築規模為2幢4棟，地下3層、地上12至13層，規劃330個汽車停車位；住宅分套房型、二房型、三房型，每戶坪數10至32坪不等，未來住戶步行即可到達火車站及轉運站，生活便利，形成便利的一日生活圈。

林茂盛指出，宜蘭縣近期多項開發計畫將提升區域生活機能，包括陽明交大附設醫院擴建及高鐵延伸宜蘭計畫，「坤門安居」落成後，居民可快速享受教育、醫療、交通與商業便利，提升生活品質與地方吸引力。

