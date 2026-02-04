宜蘭市農會表揚模範農民 知名畫家楊年發作品展添藝文風采

畫家楊年發（右）在農民節開幕以總幹事素描送予市農會。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

適逢二十四節氣中的「立春」，象徵著春天與新一年農事的開端。宜蘭市農會於四日盛大舉辦一年一度的農民節大會，現場除表揚過去一年辛勤耕作的模範農民外，更結合在地米食推廣與名家畫展，展現宜蘭農業不僅有優質農產，更具深厚的人文底蘊。

宜蘭市農會總幹事謝立賢在致詞時表示，「立春」加上天公作美、風和日麗，正是舉辦農民節的最佳時機。他特別感謝宜蘭市公所、市民代表會以及農會理監事的全力支持，讓大會得以順利舉行。總幹事強調，舉辦此活動的核心意義，在於慰勞並肯定農民朋友們這一年來的辛勞與付出，透過頒獎典禮給予最高的敬意。

廣告 廣告

今年的農民節除了表揚活動外，宜蘭市農會特別邀請到知名畫家楊年發老師舉辦畫展。總幹事指出，楊老師落腳宜蘭，其畫作風格質樸寫實，與蘭陽平原的農村景緻不謀而合。楊年發畫展將自即日起於農會展出至七月，為期約半年。宜蘭市農會誠摯邀請民眾，在品嚐在地米食之餘，也能前來欣賞名家畫作，感受農業與藝術交織的獨特魅力。

為了讓與會農友與鄉親盡歡，主辦單位精心安排了豐富的摸彩活動與精彩表演。現場更準備了最具在地風味的「地方小吃」饗宴，讓所參與的農民和嘉賓都十分享受，渡過熱鬧的農民佳節。