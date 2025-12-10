宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程動土 預計115年10月完工

宜蘭市都市計畫第十一號道路舉辦動土典禮，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持，正式動土。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭市都市計畫第十一號道路舉辦動土典禮，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持，正式動土。（記者董秀雲攝）

地方引頸期盼的宜蘭市都市計畫第十一號道路於今(十)日舉辦動土典禮，現場嘉賓雲集，一同見證這項重要交通建設的啟動。十一號道路為宜蘭市東區之南北向道路，開闢長度約四三0公尺，寬度二十公尺，南北向分別連接東港路二段及校舍路，皆為東西向交通要道，往西可至宜蘭市中心，往東可通往台九線、國道五號及壯圍地區。宜蘭市都市計畫第十一號計畫道路開闢工程動土典禮，由宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持，縣府秘書長吳志宏、內政部國土管理署總工程司游源順、立委陳俊宇、前立委陳琬惠、縣議會議長張勝德、縣議員林岳賢、林錫明、林麗及多位市代及里長共襄盛會。

廣告 廣告

宜蘭市都市計畫第十一號計畫道路開闢工程動土典禮由宜蘭市洪興醒獅團以「獅舞吉祥，動土大吉」祈祝工程順利，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持。緊接著進行上香祈福儀式，祈祝工程順利。

市長陳美玲表示：十一號計畫道路能夠順利開闢，要特別感謝立法院前院長游錫堃在任期間的鼎力支持，同時也感謝立委、縣議員、全體市民代表的積極協助與持續關注，隨著宜蘭轉運站於一一二年十月啟用及宜蘭地區健康休閒專用區整體開發公共設施工程於一一二年五月完工，包含完成站前十號道路、民權路、站前廣場，十一號道路開闢後將打通東區交通任督二脈，讓市民感受宜居城市之安全、便捷感，讓宜蘭市的交通路網更趨完善，共同邁向幸福宜市的願景。市長陳美玲期許帶動東區發展讓整個南北向交通非常好也非常有幫助，大家攜手合作，交通更升級。

市代會代理主席吳建基表示，十一號計畫道路開闢，讓宜蘭市多一條道路產生，對東區非常重要，縣政府補助四千萬元，希望讓宜蘭市有更多建設來共同努力。

立委陳俊宇表示，十一號道路的爭取歷任三位內政部長，中央與地方同心努力，打通對東區任督二脈的關鍵，帶動交通、醫療、教育與文化的重要據點。

前立委陳琬惠表示，如果我簡單講兩件事情，這件事情可以開通，最開心的一定是美玲姐，因為她真的從一上任之後，這個很念茲在茲件事情。記得那時候剛好是立委任內，美玲姐除了去立法院拜會，一直跟我講這件事情喔，所以在這邊除了要謝謝美玲姐要求經費的精神,這個很重要。另外要特別特別感謝林右昌部長，當時琬惠在內政委員會質詢，這筆中央二點二億元的支持就是林右昌部長決定的。這一筆三億八千萬的最大的一筆兩億多元喔，是林右昌部長當時任內的一個決定。如同美玲姐講的一件事情可以動工，一路以來是非常多人的共同努力，很開心有機會來這邊一起參與典禮，祝福所有在座的大家身體健康。

十一號道路位於密集住宅區內，且周邊鄰近宜蘭火車站、宜蘭轉運站、陽明交通大學附設醫院、員山榮民醫院等重大設施，以及黎明國小及宜蘭高商等學校，平日上下課尖峰時段車流量高，假日則因轉運站使用更是頻繁造成周邊路口交通瓶頸，宜蘭市公所配合宜蘭市東區都市發展進程積極爭取經費辦理11號計畫道路拓寬開闢。十一號道路完工後，將與健康休閒專用區範圍內十號道路形成區域路網，提供計畫區及周邊社區聯外更加便捷之替代路徑，更有助於分散東港路及校舍路車流，紓解周邊交通壅塞問題，有效引導車流、人流，供給用路人安全、暢順與便捷的行車及通行環境，擴大地方交通乘載能量，增進居民生活品質。

市公所爭取生活圈道路交通系統建設計畫並獲內政部國土管理署及宜蘭縣政府補助辦理十一號計畫道路之興闢，工程經費計九千萬元，用地費約為二億九三六九萬元，總經費共需約三億八三六九萬元，由中央挹注二億二八三0萬元補助款，宜蘭縣政府補助四千萬元，公所自籌一億一五三九萬元。計畫範圍內配置有雙向各二車道、人行道、排水溝及路燈等相關交通設施。工期為三00日曆天，預計一一五年一月開工，同年十月完工。