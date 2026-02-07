宜蘭市馬年福安揮毫市集熱鬧溫馨

▲迎接馬年新春宜蘭市舉行馬年福安揮毫市集活動。

【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆春節快到了，宜蘭市公所於2月7日利用週末在宜蘭市立圖書館廣場盛大舉辦「馬年福安－新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，吸引大批市民參與。現場統計，活動期間人流粗估近5,000人次，並成功帶動人潮走入圖書館，為新春假期注入熱鬧而溫馨的文化氣息。

現場由金同春書會書法老師揮毫書寫春聯，民眾不畏低溫排隊索取、氣氛熱絡，一幅幅墨香春聯成為不少家庭迎新年的最佳開端。佛光大學與繕印本舖帶來的版畫年畫與絹版拓印體驗，也吸引許多親子留下專屬於自己的新春記憶。深受小朋友喜愛的「捲捲姐姐說故事」同樣滿座，笑聲與掌聲不絕於耳，為活動增添溫暖而明亮的童趣時光。

廣告 廣告

▲現場邀請書法名家當場揮毫供民眾索取。

同步登場的「心動文創市集」集結文創手作、視覺藝術、創意食飲與餐車等共41攤特色品牌，從銀飾、陶作、金工、木藝到插畫創作，再到甜點、咖啡與餐車美食，形成層次豐富的市集風景。現場亦設有好書交換與國稅局宜蘭分局宣導攤位，讓文化推廣、閱讀分享與生活資訊自然融入活動之中。

活動同時結合公益關懷，推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動，民眾以文創市集消費集點或捐贈發票兌換好禮，所募集發票全數捐贈予阿寶基金會，讓新春祝福化為實際行動，在城市中持續傳遞善意。整日活動並安排古箏音樂團體與街頭藝人輪番演出，悠揚樂聲與人群笑語交織，營造出溫暖而生動的新春節慶畫面。

▲活動配合熱鬧市集吸引民眾參觀。

宜蘭市長陳美玲表示，市公所長期以圖書館作為文化交流的核心場域，透過書法揮毫、藝術創作、閱讀推廣與文創市集的結合，讓傳統年節文化能以貼近生活的方式持續演繹與傳承，展現圖書館作為城市客廳的多元樣貌。期盼在「馬年福安」的意象引領下，宜蘭能在新的一年持續向前奔馳，共同邁向更美好的幸福宜市。(照片記者林明益翻攝)