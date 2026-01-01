宜蘭市、羅東鎮跨年晚會 雨勢不斷觀眾開心倒數迎新年

彭佳慧在宜蘭市跨年晚會以一曲相見恨晚，展現實力派唱功。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市與羅東鎮於２０２５年１２月３１日晚分別舉辦跨年活動。儘管雨勢不斷，仍澆不息觀眾的熱情，開心倒數迎新年。

宜蘭市跨年晚會在運動公園舉行，邀請JR紀言愷與阿喜聯手主持，兩人默契絕佳，帶動氣氛，接著安排藝高爾宣、陳芳語、四分衛陸續登台演唱，展現極具穿透力的嗓音與迷人舞台魅力。晚會最具話題性莫過於兩大天后，「雙語金曲歌后」彭佳慧以一曲相見恨晚，展現實力派唱功，撫慰人心，「國民天后」徐懷鈺則以經典神曲勁歌熱舞，帶領觀眾合唱，陪伴倒數跨年。

羅東跨年晚會集結九組歌手樂團、１８０秒跨年煙火秀，並推出抽獎活動。晚會來自南韓OUBA MUSIC的兩位人氣藝人首次登上羅東跨年舞台，包括以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）。壓軸邀請到暌違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新。

羅東晚會穿插抽獎活動，採用身分證字號尾數抽獎方式，最後在跨年倒數時施放絢麗煙火秀，璀璨光束照亮羅東鎮夜空。