宜蘭市1/31點燈迎新春 2大燈區妝點街景

農曆新年將至，宜蘭市今年提前於31日點燈迎新春，預計在中山公園及宜蘭橋妝點城市街景，邀請市民共襄盛舉。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆新年將至，宜蘭市今年提前於1月31日點燈迎新春，預計在中山公園及宜蘭橋妝點城市街景，當晚還會施放3分鐘煙火秀，並將主燈區延伸至市民之森廣場，以親子共遊為主體，融入趣味互動，適合全家出遊賞燈。

宜蘭市長陳美玲說，今年燈飾以「蘭城迎春、馬年福安」為主題，1月31日晚上7點將在中山公園牌樓旁登場，並打造「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」活動橋段，邀請「即將成真火舞團」演出，傳遞節慶氛圍與城市精神的雙重意象。

她說，今年公園主燈區還以遊樂園為發想，並由宜蘭、中山和光復國小學童參與街景燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，增添春節街景布置的色彩，展期將至3月8日，2月14日情人節當天，會安排「濃情蜜意、真情告白」互動活動，完成告白者可獲得限量「炫彩玫瑰」。

陳美玲說，期望透過妝點街景，展現宜蘭市濃厚年味，歡迎市民、遊客賞燈、品美食、享旅遊，感受美麗市容及河畔之美，點燈後的前2個週末，晚間5點至9點還會穿插小表演及市集，一路熱鬧到過年。

