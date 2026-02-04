宜蘭市2/14-16交通管制 南、北館市場封街辦年貨

宜蘭市南、北館市場封街辦年貨！二月十四至十六日進行交通管制。（圖：宜蘭市公所提供）

▲宜蘭市南、北館市場封街辦年貨！二月十四至十六日進行交通管制。（圖：宜蘭市公所提供）

為迎接即將到來的農曆年節，並因應民眾採買年貨需求，宜蘭市公所規劃二月十四日至二月十六日辦理市場封街辦年貨活動，打造熱鬧便利的年貨採買環境，邀請鄉親朋友一同走入傳統市場，感受濃厚的新春氛圍。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市傳統市場是鄉親朋友採購年貨的最佳去處，更是體驗傳統年節文化與熱鬧氛圍的重要場域，特別提醒農曆年前人潮眾多，民眾採買時務必留意自身安全及隨身物品，開車前往的鄉親朋友可多加利用市場周邊停車場，讓春節採買更加順暢便利，誠摯邀請大家到傳統市場辦年貨、迎新春。

詳細活動資訊，可上Facebook粉專「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」，http://www.facebook.com/YilanBazaars查詢。

宜蘭市公所表示，活動期間將於二月十四日至十五日上午七時至下午三時、二月十六日除夕當日上午七時至下午二時，於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）等4處路段實施汽車交通管制措施，活動期間，光復路段將開放作為機車及腳踏車停放區，提供民眾便利停車空間，安心採買年貨。

市場管理所表示，一一四年度綠九市場「日展菓菜行」摘經濟部五星樂活名攤評級，另綠九「武強肉號」、「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、南館市場「市場內壓磚奶酥早午餐」等攤商，亦獲得經濟部四星樂活名攤肯定，可供民眾作為安心選購的年貨指南。在市場硬體設施方面，南、北館市場己於一一四年完成建物結構耐震補強工程，大幅提升市場整體安全性，打造更安全、舒適的採購環境。