宜蘭建築活動活絡 林茂盛要求建設處提升行政效能 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

建築許可及施工管理攸關公共安全、產業發展與居住品質，宜蘭縣政府今（3）日指出，近年因縣轄內建築活動持續活絡，建築管理相關案件量能維持高檔，縣府除穩定推動建築許可核發作業外，亦同步從法令制度及行政作為面持續精進，全面強化建築管理體系。代理縣長林茂盛表示，為確實執行執照核發控管，將全面推動建照2週審查、建使照30日內審查核准作為，盼提升建築許可行政效力。

林茂盛指出，他於今日上午聽取建設處報告後，肯定建設處完備法令及提升行政效能的努力，並指示建設處持續落實建築許可與施工管理，包含損鄰案件公正與專業的處理，並確實執行相關法令及執照核發進度的管控。

「推動建造執照全面2週審查及建使照30日內審查核准等精進作為。」林茂盛也說，對於今年度推動擴大建照委託公會協審範圍、研議簡易室內裝修申請及審查機制。他也要求建設處積極辦理，將可提升建築許可行政效能，讓民眾對政府施政有感，也為居住安全與品質把關。

宜蘭建設處表示，在建築許可精進作為上，將持續強化建築施工安全與爭議處理機制。包括於114年12月16日經縣議會三讀通過《宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例》，引入第三方專業鑑定制度，作為爭議事件安危性之評估依據，並規範地下層開挖施工前鄰房鑑定標準，以降低施工風險並妥善處理鄰房爭議。

再者，在行政作為方面，建設處表示，自114年3月起實施「投資宜蘭兩週准照」政策，於特定範圍內加速工廠建築許可審理流程，協助產業投資落地，目前已有56案受惠；另自114年6月起推動「危老重建快速通關」措施，採兩週審查機制，加速危險老舊建築物重建，提升都市環境品質與居住安全，目前有16案受惠。

此外，建設處補充，自115年度起，進一步擴大委託宜蘭縣建築師公會協審範圍，納入10層以下集合住宅及工廠類建築，以期便利民眾及投資宜蘭之產業申請並加速建築許可審理進度。同時，針對建造及使用執照，持續朝14日內完成審查補正及30日內（扣除申請端補正時間）核發執照之作業目標邁進，提升行政效率。

