宜蘭強震全台驚逃 地表最強阿母「神級深蹲」護麻將桌爆笑影像曝光

網友透露強震當下，母親竟不顧生命安全，深蹲用手護住麻將桌，死守牌局。（示意圖，Pexels）

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，驚天一晃讓全台民眾驚魂未定，紛紛在社群平台發文壓驚。不過Threads上有一段監視器畫面卻意外爆紅，當時一戶人家正在客廳打麻將，面對突如其來的地動山搖，媽媽竟然不顧安危，第一時間竟是原地深蹲，使出渾身解數牢牢鎖住麻將桌，說什麼都不讓牌局移位，逗趣畫面瞬間掀起熱烈討論。

用生命保衛牌局

這名網友忍不住調侃，「地震再大，也沒有這把台數大」，儘管強震當下晃得厲害，但媽媽完全沒有躲避的意思，反而瞬間張開雙手護住牌桌，用生命在保衛這局麻將，女兒見狀也立刻加入戰局，伸手幫忙扶住桌緣，母女倆齊心護牌的一幕，讓原PO又好笑又無奈。

網虧：全家希望就靠這把

網友看完影片後全都笑翻，直呼這肯定是攸關財富自由的關鍵一局，虧媽媽當時肯定是贏到了緊要關頭，紛紛猜測：「手中握有能夠贏得1年生活費的大牌」、「全家的希望就靠這把了」、「媽媽看起來至少連七拉七，拚個自摸明天就能退休，是我也護」，或者是連莊正旺不想被打斷，才會在生死攸關之際選擇與麻將共生死。

還有網友更幽默封她為護牌神尊，紛紛笑稱：「什麼都可以倒，這把麻將不能」「可以沒命，不能沒莊」「老娘連莊都給林北坐好不要跑！」「正港台灣人」「什麼都能倒，就這把牌千萬不能倒！」

