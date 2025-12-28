宜蘭強震後蘇花公路落石砸中賓士 車頭受損車內2人逃過一劫

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣昨晚發生強震後，蘇花公路沿線陸續傳出落石，台9線116.1公里處，即蘇花公路東澳路段，今天(28日)上午發生賓士轎車被落石砸中，造成右前車頭受損，車上有駕駛及1名乘客共2人，均毫髮未傷，幸運逃過一劫。

蘇澳警分局東澳派出所今天上午7點多接獲報案，直指台9線116.1公里處有落石砸車意外，警方到場處理，47歲李姓女子開車搭載女性友人，由東澳往南澳方向行駛，行經事發地點遭落石擊中，紅色賓士車右前車頭損壞，所幸沒人受傷。

砸車石塊長約25公分、寬20公分，疑似蘇花公路山區連日豪雨，加上昨晚晚強震，從山坡掉落路面，砸到賓士車右前車頭，若砸中車窗掉進車內，後果恐怕不堪設想。

警方表示，受到連續豪雨及地震影響，山區道路容易發生落石，近期開車行經蘇花公路，請開啟大燈、減速慢行，注意車前路況，確保行車安全。

