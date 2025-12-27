宜蘭強震撼全台 礁溪山泉飯店大廳玻璃震破誇張畫面曝

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度72.8公里。地震造成全台多地明顯有感，宜蘭、台北、新北、花蓮震度達4級，連金門也測得1級震度。

宜蘭強震撼全台，礁溪山泉飯店一樓大廳玻璃震破。（圖／中天新聞，下同）

強震當下，宜蘭地區多處民宅劇烈搖晃，畫面在網路曝光，引發民眾恐慌。其中，礁溪山泉飯店一樓大廳玻璃因劇烈震動破裂，所幸未傳出人員受傷，現場已進行安全處理。

氣象署表示，目前尚未接獲重大災情通報，但提醒近期仍可能發生餘震，呼籲民眾提高警覺、留意周遭環境安全，相關災情若有最新進展，將持續對外說明。

廣告 廣告

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流