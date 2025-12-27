宜蘭強震沖繩也有感 日網友盼2025最後一個星期日「寧靜祥和」

台灣宜蘭外海27日深夜發生強震，鄰近的日本沖繩縣部分地區也有感，石垣市等地測得最大震度3。翻攝自日本氣象廳



台灣宜蘭外海昨日（12/27）深夜發生強震，鄰近的日本沖繩縣部分地區亦測得最大震度3，一度短暫發布海嘯警報。日本網友紛紛關心台灣與沖繩的民眾，生活是否有被這場深夜強震所影響。

根據日本氣象廳，地震發生於日本當地時間28日午夜12時6分（台灣時間27日11時6分），石垣市、與那國町及竹富町觀測到最大震度3，宮古島市和多良間村測得震度1。

廣告 廣告

氣象廳稍晚亦發布「海面將出現輕微波動」的海嘯預警，影響範圍為沖繩縣宮古島與八重山地區，預估海嘯高度低於0.2公尺，沒有災情疑慮。

日本首相官邸也在社群媒體X平台發布緊急地震速報，指出台灣附近發生地震，沖繩也有劇烈搖晃，提醒民眾警戒，影響範圍包含沖繩縣與那國島、西表島及石垣島。

強震發生後，日本網友紛紛留言，關心台灣與沖繩的民眾是否有受到影響。有人表示，正值歲末年終之際，但願不再發生可怕的事情，希望在今年最後一個星期天，大家都能度過寧靜祥和的時光。

更多太報報導

強震電梯恐怖巨響！議員浮現「人生跑馬燈」 專家曝正確應對方式

7.0強震來襲 機捷、高捷一度停駛、高鐵6班次臨時停車

國家警報大作！東部海域23:05發生規模7地震 網驚：感覺921重演