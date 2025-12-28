宜蘭強震浙江為何也「一起震」？陸地震局：與震波特性有關

台灣宜蘭外海27日晚間發生規模7.0地震，不僅全台有震感，大陸福建省、浙江省及廣東省等多地也明顯感受到搖晃，有網友疑惑為何台灣地震「浙江也會有震感」，浙江地震局說明指，與地震波的傳播特性等因素有關。

宜蘭強震，大陸浙江、福建都有震感。（圖／翻攝新浪微博）

《錢江頻道》報導，根據大陸地震台網正式測定，這起地震深度60公里，距台灣僅約18公里，震央距離蘇澳鎮約26公里、五結鄉27公里、壯圍鄉28公里、羅東鎮29公里、冬山鄉31公里，距宜蘭市區約31公里，距台北市約65公里。

地震發生後，不僅全台震感明顯，大陸沿海多地亦有感受，包括福建省福州市、廈門、泉州，以及浙江省杭州市、溫州市，廣東省汕頭市等地。對此，浙江省地震局說明指出，浙江省之所以容易在台灣地震時出現震感，與多項因素有關，包括地震波的傳播特性、沿海地區普遍存在的深厚軟土層，以及超高層建築、特大橋梁與大跨空間結構高度集中等條件。

浙江省地震局說，浙江省容易受到周邊地區地震及遠震影響，尤其台灣地區地震，長年對浙江造成影響。過往經驗顯示，台灣地震常使杭州市、溫州市等地出現震感，同時也可能波及福建、廣東，以及上海、江蘇等長三角地區。

