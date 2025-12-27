宜蘭強震狂搖！最淡定萌主「水豚」也破防「集體起飛」驚慌逃竄畫面曝

記者陳佳鈴／宜蘭報導

平時以「極度淡定」著稱的療癒系萌主水豚，地震還沒發生時還相當淡定。（圖／斑比山丘threads授權)

27日深夜 23 時 05 分，宜蘭近海發生芮氏規模 7.0 強震，全台天搖地動，鄰近震央的宜蘭人氣景點「斑比山丘」，監視器也捕捉到驚險一幕！平時以「極度淡定」著稱的療癒系萌主水豚，竟在強震來襲瞬間集體驚慌奔逃。影片上傳後引發網友熱議，紛紛驚嘆：「連水豚都淡定不了，可見這地震有多大！」

根據「斑比山丘」官方帳號上傳至 Threads 的監視器畫面顯示，地震發生當下，地面傳出沉悶的地鳴與強烈搖晃。原先正在休息的水豚家族，瞬間感受到強大震動，數隻水豚一改平時慢條斯理的動作，立刻「驚慌失措」地在園區內四處奔竄，試圖尋找安全避難處。

水豚在強震來襲瞬間集體驚慌奔逃，在飼養處亂竄，相當驚慌，影片上傳後引發網友熱議。（圖／斑比山丘threads授權)

這群萌主不愧是動物界的穩定代表。在最初幾秒的驚嚇逃跑後，隨著搖晃持續，水豚們似乎迅速恢復理智，沒過多久便在空曠處停下腳步。畫面中可見牠們隨即就地穩住重心，眼神再度恢復往常的平靜，展現出驚人的「情緒控制力」。園方也發文幽默表示，雖然水豚們一度嚇到起飛，但好在所有夥伴都平安無事。

這段影片曝光後，吸引大批網友留言：「看到水豚在跑，就知道地震真的很大」、「原來水豚跑起來這麼快」、「這是我看過牠們動作最敏捷的一次」。許多網友也表示，這段畫面雖然驚險，但也帶有一種奇妙的療癒感，舒緩了震後緊張的情緒。

在最初幾秒的驚嚇逃跑後，隨著搖晃持續，水豚們似乎迅速恢復理智，沒過多久便在空曠處停下腳步。（圖／斑比山丘threads授權)

